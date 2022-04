Støre: Regjeringen med offisiell beklagelse til det skeive Norge

50 år etter at homoseksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i Norge får homofile en offisiell beklagelse fra den norske regjeringen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

Det blir i dag markert av regjeringen med en offisielle beklagelse.

– Jeg beklager at Norge ga uttrykk for at man ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Menneskers kjærlighet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har i dag invitert veteraner fra homobevegelsen, FRI og flere andre representanter fra de skeive miljøene til møte i regjeringens representasjonsbolig.

Der forteller Støre i en tale om hvordan 119 menn i Norge ble dømt for å ha seksuell omgang med en annen mann før loven ble fjernet 21. april 1972.

– At norske myndigheter straffeforfulgte og dømte disse menneskene er dypt alvorlig. Det samme er skylden og skammen paragrafen påførte dem. Loven førte til at skeive opplevde grov fordømmelse og diskriminering, sier Støre.

– Jeg sier derfor unnskyld, sier han videre.

Statsministeren påpeker at det ikke er ofte Norge uttrykker en offisiell beklagelse på denne måten.

– Men i dag er det grunn til det, slår han fast.

Både han og Anette Trettebergstuen takker homobevegelsen for kampen de har måttet stå i. Både før og etter at paragraf 213 ble fjernet fra straffeloven.

– De fleste av dem som måtte ta den kampen er ikke er i dag, men vi er her i dag også for dem. For å beklage den urett som er gått, men også for å takke alle dem, og dere, for at dere tok kampen for oss.

Artikkelen oppdateres.