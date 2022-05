HALLE-LAN: Frps Terje Halleland og MDGs Lan Marie Berg fronter en uvanlig klima-allianse på Stortinget. Her går de over veien til Stortinget.

Frp og MDG i uvanlig allianse: Krever bompengekutt

Frp og MDG går sammen for å presse regjeringen til å levere hurtig bompengekutt for biogass-lastebiler. – Pussig kritikk, svarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I fjor stemte Stortinget enstemmig for å be den daværende regjeringen om å gi biogass-lastebiler fritak i bomringen innen 1. januar i år.

I slutten av mars kom svaret: en ny utredning fra Statens vegvesen.

Frp og MDG krever at regjeringen får opp farten.

– Vi har allerede lavere pris i bomringen og fritak for elektriske lastebiler. Det burde være mulig å få fritak for biogass også, sier Miljøpartiet de Grønnes (MDG) Lan Marie Berg til VG.

Statens vegvesen har fått frist på seg til juli for å bli ferdige, og så skal de levere en markedsanalyse for biogass i oktober.

Frps energipolitiske talsperson, Terje Halleland, sier at bedrifter allerede har kjøpt biogass-biler basert på Stortingets vedtak:

– Vi er veldig skuffet over på ny blir sendt på utredning.

MOT BOMPENGER: Frp-rådgiver Haakon Sandvik, Frps Terje Halleland, MDGs Lan Marie Berg og MDG-rådgiver Daniel Rees står sammen i kampen mot bompenger for biogass-lastebiler.

Frp og MDG er sjelden partnere på klima, men Halleland sier de er enige om både biogass og plast.

– Hva skal denne alliansen hete?

– «Halle-Lan», sier Lan Marie Berg.

Hallelands rådgiver skyter raskt inn et forslag til slagord, lettere inspirert av det mer kjente og historiske Ap-slagord «By og land, hand i hand»: – Halle-Lan, hand i hand.

KRITISKE: Terje Halleland og Lan Marie Berg.

– Høy og mørk

Frps Halleland mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) nå må skjære gjennom.

Sp-lederen har snakket varmt om biogass i lengre tid, senest i VG i november.

– Vedum var høy og mørk da han var i opposisjon, sier Halleland og kritiserer den nye utredningen.

– Statens vegvesen har utredet dette i flere år og stadig vekk kommet frem til at dette ikke går. De har ment at man ikke kan få til et skikkelig kontrollregime. I Norge er det meste av det vi holder på med tillitsbasert. Vi bør basere dette på tillit og stikkprøver, og så får vi heller tilpasse systemet etter hvert, sier han.

Berg ba for første gang om fritak for biogass-lastebiler da hun var Oslo-byråd i 2016.

– Er biogass en del av den permanente løsningen?

– Ja, det tror jeg at biogass kan være i en del tilfeller. Jeg tror i tillegg at det vi ser på tungtransporten nå er at man for noen kjøretøy trenger noen overgangsløsninger for å komme helt til elektrisk og da må man ha denne typen løsninger, sier Berg.

PRESSER VEDUM: Trygve Slagsvold Vedum besøkte ASKO under budsjettforhandlingene i fjor høst. Da snakket han varmt for biogass.

– Pussig kritikk

Trygve Slagsvold Vedum viser til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), men understreker at regjeringen har fått på plass et system.

Han sier videre at regjeringen satte ned avgiftene på biodrivstoff før jul.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener kritikken fra Frp bommer.

– Det er en litt pussig kritikk å motta fra Frp som var budsjettpartner med og deltager i forrige regjeringen som ikke klarte å gjennomføre dette. Med vår regjering legges det opp til at dette kommer på plass innen 1. juli, skriver Nygård i en e-post til VG.

– Så vil det være opp til lokale myndigheter å vedta et slikt fritak.

SLÅR TILBAKE: Jon-Ivar Nygård mener at Frps kritikk rammer den tidligere regjeringen og Frp selv.

Han sier at det har vært vanskelig å få på plass en ordning fordi det ikke er mulig å skille mellom kjøretøy som bruker naturgass og biogass i bompengesystemet AutoPASS.

Statens vegvesen har derfor fått beskjed om å lage en egen takstgruppe for alle tunge gassdrevne kjøretøy.

– Med en egen takstklasse for tunge gasskjøretøy vil også kjøretøy som har naturgass på tanken, få redusert takst eller fritak. En svært høy pris på naturgass gjør imidlertid at det i dag er lite sannsynlig at det blir brukt naturgass som drivstoff, sier han.

Han sier at eventuelle kontrollordninger må administreres lokalt av lokale myndigheter.