Motdemonstranter stormet gjerde – politiet brukte gassgranater

Politiet avsluttet lørdagens Sian-demonstrasjon i Sandefjord etter at motdemonstranter forsøkte å rive sperringer. Sian-leder Lars Thorsen avsluttet demonstrasjonen med å sette fyr på koranen.

Av Kristoffer Solberg , Mathias Jørgensen og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Av hensyn til sikkerheten til de involverte og de som befant seg i sentrum, og ikke minst til næringslivet, har politiet sett det nødvendig å avslutte markeringen til Sian lørdag ettermiddag før tiden, sier politistasjonssjef i Sandefjord, Siw Thokle til VG lørdag ettermiddag.

Ifølge Thokle skal det ha vært 300–400 motdemonstranter på det meste under markeringen.

Thokle bekrefter at koranen ble påtent mot slutten av den islamfiendtlige organisasjonen Sian sin markering i byen.

Thokle sier til NTB at én motdemonstrant under koranbrenningen kom seg over gjerdet som var satt opp rundt Sian-medlemmene. Personen ble umiddelbart pågrepet av politiet.

Ifølge Thokle ble flere personer bortvist fra stedet. Stasjonssjefen har ikke full oversikt over antall pågrepne, men det skal være flere enn én.

følge VGs reporter på stedet ba politiet folk på stedet om å trekke seg unna fordi noen av motdemonstrantene skal ha kastet brostein.

VGs reporter har sett stein og flasker bli kastet mot politiet.

Thokle bekrefter at politiet benyttet seg av granater med tåregass for å spre motdemonstrantene.

Ifølge stasjonssjefen har det blitt utøvd skadeverk mot to av politiets kjøretøy. Det er ikke meldt om skader blant politiets ansatte, opplyser hun.

– Arrangementet var planlagt fra politiets side i lang tid. Vi følger vi var godt forberedt, ikke minst med det forebyggende arbeidet. Vi har bedrevet dialogarbeid forut for arrangementet, sier Thokle.

– Vi hadde et ønske om en fredelig demonstrasjon og fredelig motdemonstrasjon, men vi var også forberedt på - i forbindelse med annonseringen om at koranen skulle brennes - at det kunne bli amper stemning. Det har vi sett ved andre demonstrasjoner, sier hun.

– Det å brenne koranen er ikke straffbart, men vi vet det oppleves som krenkende for mange og at det således kan oppleves som en provokasjon, legger Thokle til.

Lørdagens Sian-demonstrasjon og koranbrenning skjer i etterkant av flere opptøyer i Sverige etter at den islamfiendtlige danske politikeren Rasmus Paludan brant og annonserte at han ville brenne koranen i flere svenske byer.

Paludan er anmeldt for hets mot en befolkningsgruppe etter koranbrenningen i Sverige.

Flere titalls politifolk og sivile ble skadet, og politibiler og bygninger ble satt i brann. Svensk politi har sagt at de mener at kriminelle gjenger, og ikke vanlige demonstranter, sto bak opptøyene.

Paludan var i Norge i februar der han deltok på en Sian-markering foran Stortinget, men han brant ikke Koranen under sin appell