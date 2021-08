Her går grensen under fadderukene Klineforbud, skjenking og alkoholpress. Dette kan du ikke gjøre under fadderukene. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 11. august, kl. 12:29 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

I fjor hadde Vinmonopolet en undersøkelse som viste at mange opplever drikkepress i fadderuken. Faddersjef ved Høgskolen i Innlandet, Fatema Al-Musawi, mener at det bør være lavterskel for å droppe alkohol, men sier at det dessverre ikke alltid er slik.

Her går grensen under fadderukene

Studiestedene VG har snakket med sier at de har en grundig opplæring for fadderene før studiestart. Dette godtar de ikke at deres gamle og nye studenter gjør under fadderukene.

Hos Høgskolen i Innlandet innebærer det et foredrag med organisasjonen Lykkepromille og opplæring i regi av fadderstyret.

– Av den grunn har vi en stor tillit til at faddere er klar over hva som er greit og hva de burde holde gruppen sin unna, sier faddersjef Al-Musawi.

Hun er faddersjef ved campus Lillehammer.

Foto: Høgskolen i Innlandet

Ber fadderne om ikke å «hooke»

Høgskolen i Innlandet ber fadderne la være å «hooke» med fadderbarna sine, altså kysse, kline eller ha samleie. De ber dem også om å ikke skjenke de nye studentene.

– Fadderne kan tolkes at står i en maktposisjon overfor fadderbarna, og derfor kan hooking, skjenking etc. være uakseptabelt. Det kan også virke upassende om en fadder kjøper noe til fadderbarna, og da spesielt alkohol, men vi kan ikke legge oss opp i hva fadderne bruker penger på, faddersjef Fatema Al-Musawi.

I 2017 kom journalistikkstudiet ved OsloMet med et «hookeforbud», noe som også ble videreført til året etter. Nå sier universitetet til VG at linjen ikke lenger har et forbud, men at studentene følger smittevernsreglene som alle andre.

«HOOKEFORBUD»-FJERNET: Journalistikklinjen ved OsloMet har ikke lenger et forbud mot å kysse, men skolen legger til at studentene må følge de nasjonale retningslinjene. Foto: Berit Roald / NTB

Flere opplever drikkepress

Om lag 1 av 3 studenter føler seg presset til å drikke mer enn de vil, viser en undersøkelse fra Vinmonopolet i 2020.

Over halvparten av studentene sier at de opplever drikkepresset fra medstudenter.

Flere faddere går igjennom foredrag med Lykkepromille, men undersøkelsen viser at det er faddere og medstudenter som bidrar mest til drikkepresset.

I tillegg er det kun 1 av 3 som mener det er sosialt akseptert å ikke drikke på et studentarrangement, skriver NTB.

Høgskolen i Innlandet og OsloMet krever at én fadder i hver gruppe er edru hver kveld. Dette håper de at vil senke terskelen for fadderbarna, slik at de også kan avstå fra alkohol om de ønsker.

– Vi mener at det skal være lav terskel for å si fra om at man ikke ønsker å drikke, men det er dessverre ikke slik alltid. Det vet også vi som selv har vært nye studenter og som fremdeles er studenter, sier faddersjef ved høgskolen i Innlandet Al-Musawi.

Fadderleder ved Handelshøyskolen BI, Anniken Wegener Aanby, sier at de vil ha tilbud under fadderuken hvor det ikke skal drikkes alkohol, som idrettsdagen.

Elever har blitt utvist fra fadderukene

Fadderutvalget ved NTNU har et fokus på alkoholfrie arrangementer, sier fadderkoordinator ved campus Dragvoll, Fabian Kolbergsrud Espeland.

– Vi er mange studenter og man må trist nok som det er, regne med noen hendelser i løpet av et par uker når det er alkohol inni bildet, sier han.

Espeland sier at de oppfordrer linjeforeningene til å ha aktiviteter hvor det er mulig å delta uten å drikke alkohol.

Foto: Privat

– Vi har hatt hendelser i løpet av årene, og har utvist elever fra å delta på fadderukene, men da har det vært god grunn til det. Det samme gjelder faddere, sier han.

Hva disse sakene har handlet om kan de ikke gå inn på.

Nulltoleranse for rus

Faddersjef ved Handelshøyskolen BI forteller at de har nulltoleranse for andre rusmidler enn alkohol under fadderuken. I den forbindelse har de opprettet en ruspolicy som oppfordrer studentene til å avstå fra slik bruk.

– Alle våre faddere skal være inkluderende og fungere som forbilder for fadderbarna sine. De skal bidra til et godt miljø, sikre fadderbarna nødvendig informasjon og ikke minst en god studiekultur, sier faddersjef Anniken Wegener Aanby.

NULLTOLERANSE: Faddersjef ved Handelshøyskolen BI, Anniken Wegener Aanby, sier at skolen ikke godtar ulovlige rusmidler. Foto: Handelshøyskolen BI

Fadderne får et sikkerhetskurs hvor de blir informert om blant annet kontaktpersoner de kan kontakte ved ulike behov.

I tillegg til fadderuken som studentene arrangerer vil BI tilby alle nye studenter å delta i en mentorgruppe.

Egen telefon for uønskede hendelser

Høgskolen i Innlandet sier at de har et opplegg for å forbygge uønskede hendelser som trakassering, drikkepress og utestenging.

Fadderleder Al-Musawi sier at de har flere rutiner for å håndtere ubehagelige opplevelser, blant annet faddertantetelefonen som styres av en ansatt på høgskolen, og vakttelefon som kan ringes døgnet rundt.

Høgskolen har hatt enkelthendelser hvor noen har gått over streken, men ikke noe av alvorlig karakter, sier faddersjefen.

FORTSATT RESTRIKSJONER: Faddergruppene i år må følge flere smittevernsregler, slik som i fjor. Foto: Eivind Senneset

Får ikke møte overstadig beruset

Alle faddere som er med i DebutUka, fadderuken til universitetet i Tromsø, godkjenner en ruspolicy før de blir med som fadder. Ruspolicyen er er kjøreregler laget av SiB, Universell og Helsedirektoratet, som omhandler bruk av rusmidler og alkohol.

– Ser fadderne at aktiviteten eller opplegget faddergruppen er med på strider imot ruspolicyen, er ikke dette lov. Fadderne skal være omsorgspersoner, så alt som føles som en utrygg situasjon for fadderbarna burde tas på alvor og handle ut fra det situasjonen tilsier, sier fadderleder Tobias Hjermann.

Foto: Isak Gustavsen

Ved alvorlige brudd på Ruspolicyen av en fadder mister personen mulighet til å være fadder. Dette er om fadderen oppfordrer til drikkepress, at fadderen møter opp overstadig beruset eller under påvirkning av ulovlige substanser. Eller hvis fadderen driver med trakassering, mobbing eller truende oppførsel, forklarer Hjermann.

Fadderlederen har hørt om mange situasjoner hvor noen i en faddergruppe har gått over streken. Både store og små hendelser.