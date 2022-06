Elden: − Slett ikke sikkert det foreligger noe motiv

POLITIHUSET/OSLO (VG) Pågrepne Zaniar Matapour (42) har ikke ønsket å gi noen nærmere forklaring på skytedramaet, forteller forsvarer John Christian Elden.

VG møter Elden utenfor politihuset på Grønland i Oslo lørdag ettermiddag etter at han og hans klient har sittet i det Elden beskriver som et begrenset avhør med politiet.

– Han har ikke ønsket å gi en nærmere forklaring nå. Han er redd for at politiet manipulerer de avhørene han måtte gi, så vi får bare avvente å se hva som skjer, sier Elden.

To personer ble drept og 21 skadet i skytingen utenfor barene Per på Hjørnet og London i Oslo i natt. 42-åringen som er pågrepet, er tidligere dømt for grov vold og oppbevaring av narkotika.

Elden forklarer at gjerningsmannen har bedt om ikke å ta stilling til siktelsen fra politiet sin side. Han er heller ikke avhørt om noe motiv.

– Det er slett ikke sikkert det foreligger noe motiv i denne saken. Så det jeg vil advare mot, er de spekulasjonene som har vært i løpet av dagen om at det er knyttet opp til bestemte hendelser eller episoder i Oslo.

Politiet oppga lørdag morgen hatkriminalitet som mulig motiv.

På spørsmål om den pågrepne har sagt noe om homofile som mål, svarer Elden benektende.

– Nei, det har han ikke. Det er åpenbart at politiet etterforsker dette, men jeg advarer mot å trekke slutninger. Det er ikke gitt at det er noen sammenheng med hverken hatkriminalitet eller med terror.

ADVOKAT: John Christian Elden er advokat for den pågrepne gjerningsmannen. Her utenfor politihuset i Oslo lørdag ettermiddag.

VG har snakket med et vitne som sier at gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu Akbar» før han tok opp våpen. Det sier Elden at han ikke kjenner noe til.

– Det har ikke politiet sagt noe om i denne situasjonen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at gjerningsmannen har tilknytning til et klart ekstremt islamistisk miljø. Ifølge Elden har 42-åringen ikke fått noen spørsmål i den retningen i dag.

– Så det er vanskelig for meg å ha noen oppfatning om, forklarer han.

– Hva skjer videre nå utover dagen?

– Nå er avhørssituasjonen avsluttet. Politiet vil foreta videre etterforskning. Vi får rettspsykiater på banen, så får vi se hva som skjer fremover.

Elden er tydelig på at siktedes helsetilstand må avklares.

– Den vil bli undersøkt. Politiet hadde rettspsykiater på plass i dag og det vil bli foretatt videre undersøkelser. I en så alvorlig er det klart at man trenger en medisinsk avklaring.

Når neste avhør vil finne sted, blir klart i løpet av neste uke.

I en pressemelding fra Oslo politidistrikt opplyses det at de to drepte etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag er to menn i 50- og 60-årene.

Politiet jobber med å kartlegge tilstanden til de skadde.

