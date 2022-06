BLOMSTER: Roser på stedet hvor to personer omkom i MC-ulykke i Gjesdal natt til søndag.

MC-ulykken i Rogaland: − Fryktelig trist

Det var Marte Lima Espeland (19) og Tor Martin Utvik (19) som omkom etter en MC-ulykke i Rogaland natt til søndag.

Det opplyser politiet i en pressemelding søndag kveld.

Ulykken skjedde i 02-tiden i natt, mellom Oltedal og Dirdal i Gjesdal i Rogaland.

Kvinne kommer fra Gjesdal kommune, og mannen fra Sandnes kommune, ifølge politiet. Pårørende er varslet.

– En trist dag for alle

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, sier at dette er en trist dag for alle i bygda. VG snakker med han kort tid etter at navnene er frigjort av politiet søndag kveld.

Han forteller at kirken åpnet klokken 18.00 slik at ungdom og lokalbefolkningen kan komme dit.

– Livet er så skjørt. Dette er veldig trist og vi sender tanker til de pårørende, sier Wirak.

Wirak forteller at kommunene Sandnes og Gjesdal har felles legevakt som vil ta kontakt med pårørende og tilby hjelp og støtte.

– Nesten ikke til å forstå

Ordføreren i Gjesdal, Frode Fjeldsbø, forteller at folk i kommunen er svært preget over situasjonen.

— Det berører alle i hele Gjesdal-samfunnet, særlig i Oltedal, når unge mennesker rammes på tragisk vis. Hele samfunnet preges av dette. Det er fryktelig trist og nesten ikke til å forstå når unge mennesker rammes på denne måten. Mine tanker går til familie og venner som alle befinner seg i dyp sorg nå, sier han til VG søndag kveld.

Oltedal kirke vil holde åpent fra klokken 18.00 mandag kveld. Representanter fra kirken, psykososialt kriseteam og kommunen vil være til stede.

Ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak.

– Nødetatene er på plass. Dette fremstår som en veldig alvorlig ulykke, sa operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til VG natt til søndag.

Fylkesvei 450 Hunnedalsvegen var stengt i flere timer ved Ragsvatnet i Gjesdal på grunn av ulykken. Veien ble søndag formiddag åpnet for ferdsel.

Det har vært en dramatisk økning i antallet alvorlige ulykker på norske veier denne våren og sommeren.

I slutten av mai ble det rapportert om 46 trafikkdrepte siden starten av året – en dobling fra fjoråret.

– Fortsetter denne utviklingen, vil 2022 bli et mørkt år for trafikksikkerheten, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i et intervju med VG.