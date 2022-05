LOJALITETSKONFLIKT: Tidligere visepolitimester Sveinung Sponheim bekrefter at politiansatte havnet i lojalitetskonflikt da Hans Sverre Sjøvold leverte inn våpen ved våpenkontoret i Oslo.

Hemmelig brev: Erkjenner at Sjøvold ble særbehandlet

Spesialenheten la vekk etterforskningen av Oslo-politidistrikt i juni 2020. Fire uker senere skrev visepolitimester Sveinung Sponheim et brev til varsleren med flere innrømmelser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I juni 2020 fikk PST-sjef Hans Sverre Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen.

Lørdag avslørte VG hvordan Sjøvolds våpeninnlevering ble starten på en konflikt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt. En tidligere ansatt har fortalt Spesialenheten for politisaker at han ble utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot politimesterens våpen.

Spesialenheten vurderte også om det var grunn til å opprette etterforskning mot andre ansatte i Oslo politidistrikt.

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

Sjøvold: Ikke pålagt noen noe

I avhør med Spesialenheten avviser Hans Sverre Sjøvold at han ble spesialbehandlet fordi han var politimester i Oslo da han leverte inn tre skytevåpen han ikke hadde lov til å eie.

Spesialenheten spør Sjøvold om rutiner og praksis ble endret fordi han var politimester. Sjøvold avviser dette:

– Nei, det oppfattet jeg ikke. Jeg har ikke pålagt noen noe, har vært åpen på alt og sporene etter meg ligger igjen, svarer Sjøvold i avhøret.

Spesialenheten bestemmer seg i juni 2020 for ikke å etterforske Oslo politidistrikt.

FIKK BOT: Hans Sverre Sjøvold er i dag sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. I 2020 fikk han en bot på 50.000 kroner for våpenlovbrudd.

Hemmeligstemplet brev

I påtalevedtaket skriver Spesialenheten at det er omstendigheter i saken som «kan være kritikkverdige, men at det ikke utgjør en mulig straffbar handling som de må etterforske nå».

Fire uker senere, 3. juli 2020, skriver visepolitimester Sveinung Sponheim et brev til saksbehandleren som varslet om saken:

«Oslo politidistrikt beklager at denne hendelsen har medført langvarig sykefravær for (Navn på saksbehandler)», står det i brevet.

Sponheim skriver at i denne saken «er en ansattes varslingsplikt satt opp mot lojalitetsbindinger til en leder av virksomheten, og hvor prinsippet om krav til likebehandling ble fraveket».

Hva betyr det at kravet om likebehandling ble fraveket?

Jusprofessor Jon Petter Rui mener innholdet i brevet er interessant:

– Hvis det utsagnet stemmer, er det en ganske oppsiktsvekkende konklusjon.

KRITISK: Jusprofessor Jon Petter Rui mener brevet Oslo politidistrikt er oppsiktsvekkende.

Rui sier at politidistriktet ikke skriver på hvilken måte kravet om likebehandling ble fraveket, men han mener at et slikt utsagn fra politiet bør føre til nærmere undersøkelser fra Spesialenheten.

– Behandlet annerledes enn en vanlig person

Politimester Beate Gangås svarer ikke på om Oslo politidistrikt brøt loven da hennes forgjenger leverte inn tre våpen ved våpenkontoret.

Sveinung Sponheim er i dag pensjonist. Han bekrefter at han skrev beklagelsen på vegne av Oslo politidistrikt.

– Hva betyr det at kravet om likebehandling ble fraveket?

– Det ligger vel i det at en leder åpenbart ble behandlet annerledes enn en vanlig person. Derfor kom ansatte også i en lojalitetskonflikt og rutinene for våpeninnleveringer ble endret.

– Brøt Oslo politidistrikt loven?

– Nei, det gjorde de ikke. Den som brøt loven var jo politimesteren, som ble ilagt bot av Spesialenheten.

Endrer ikke Spesialenhetens syn

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere Jon Petter Ruis vurderinger.

VG har stilt flere spørsmål til Spesialenheten for politisaker om sluttavtalen og brevet fra Oslo politidistrikt:

– OPD skriver at kravet om likebehandling ble fraveket. Endrer det noe i Spesialenhetens vurdering av saken?

I en e-post skriver sjef Terje Nybøe at Spesialenheten ikke var kjent med sluttavtalen, men at avtalen ikke endrer Spesialenhetens syn på saken.

Sjøvold: Meget trist

VG har spurt PST-sjef Hans Sverre Sjøvold om han er enig med ledelsen i Oslo politidistrikt i at han ble forskjellsbehandlet. Dette svarer han ikke på.

Sjøvold ønsker ikke å stille til intervju med VG, men har sendt en uttalelse via kommunikasjonssjefen i PST:

«Det er meget trist å høre at en av mine tidligere medarbeidere har blitt uføretrygdet, noe jeg for øvrig ikke var klar over.

Jeg har gitt grundige og detaljerte forklaringer til Spesialenheten under etterforskningen av denne saken, som nå er avsluttet. Det er derfor ikke naturlig for meg å gi noen ytterligere kommentarer til spørsmålene VG stiller».