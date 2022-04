1 / 3 Et viltkamera fanget bilder av en bjørn som har funnet seg et elgkadaver på Risberget. FORSYNER SEG: Et viltkamera fanget bilder av en bjørn som har funnet seg et elgkadaver på Risberget. Et viltkamera fanget bilder av en bjørn som har funnet seg et elgkadaver på Risberget. forrige neste fullskjerm Et viltkamera fanget bilder av en bjørn som har funnet seg et elgkadaver på Risberget.

Tok «ville» bjørnebilder med viltkamera: − Er veldig fornøyd

Da Liv Burud (64) så sporene som gikk i nærheten av viltkameraet, skjønte hun at det hadde vært en bjørn der og forsynt seg av elgkadaveret.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

– Det var jo ganske spesielle bilder, når du ser hvordan bjørnen drar dette kadaveret og setter seg ned på baken med tungen halvveis ute. Jeg er veldig fornøyd, sier hun til VG.

64-åringen, som er bosatt i Risberget ved Finnskogen, forteller at hun satte opp kameraet etter å ha funnet elgkadaveret på bakken.

– Det gikk en uke, og da så jeg at kadaveret var flyttet, og at det gikk bjørnespor ved siden av. Da klarte jeg å legge to og to sammen, forteller hun.

Saken ble først omtalt i Østlendingen.

OMGITT AV ROVDYR: Liv Burud (64) og ektemannen bor like ved Finnskogen, der du finner både bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Viltkameraer er utstyrt med en bevegelsessensor som gjør at de tar bilder dersom noe kommer nært nok – for eksempel et vilt dyr.

Liv Burud forteller at dette er første gang hun har satt opp et viltkamera på egen hånd, selv om hun tidligere også har hjulpet sin fotointeresserte ektemann Trond Burud (70).

– Vi bruker viltkameraer ut av egeninteresse, og for å dokumentere, sier han til VG.

– Det er litt artig at hun skulle få uttelling på det kameraet med én gang. Det er gjerne mest kråker og rev som dukker opp på sånne kadavre, så det at det kommer bjørn er litt overraskende, legger han til.

FØRSTE FORSØK: Liv Burud (64) tok blant annet dette bildet første gangen hun brynte seg med et viltkamera på egen hånd.

Respekt for rovdyr

Ekteparet har hatt flere møter med rovdyr tidligere. I Finnskogen ved der de bor finner du nemlig alle de fire store, norske rovdyrene til lands – nemlig bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Det er først når du møter rovdyrene spontant at du får de virkelig spennende bildene, ifølge hobbyfotografen.

– Jeg har kameraet i hånden stort sett bestandig. Det er helt tilfeldig når du er så heldig og får et sånt møte. Det er veldig fascinerende dyr, sier han.

– Men dere er ikke redde for å bo så tett på rovdyrene?

– Vi er ikke redde – da hadde vi ikke kunnet bo her. Vi har for eksempel ulvespor over hele gårdstunet, svarer Burud.

– Det er alltid gøy å møte dem tilfeldig, men vi oppsøker de aldri bevisst. Man skal ha respekt for rovdyra, legger han til.