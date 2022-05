OPPGITT: Anders Kvaase mener det burde være nok å ha en vanlig inntekt for klare seg bra.

Lærerlønnen spises opp av strøm: − Henger ikke på greip

VIKERSUND/HVAM (VG) Anders Kvaase trodde høy utdanning og 30 år som lærer ville sikre en romslig økonomi. Med galopperende strøm- og bensinpriser er alt snudd på hodet.

– Det er noe galt med samfunnet. Det burde gå an å leve av inntekten sin, sier Anders Kvaase (52) til VG.

Han har jobbet som barneskolelærer i 30 år og har en god inntekt på 600.000. Likevel, med en tomannsbolig han eier og en tenåring i hus, har han med de høye strøm- og bensinprisene rundt 3000–3500 kroner mindre å rutte med i måneden enn i fjor.

– Det er trangere enn det har vært. Jeg sitter igjen med 6–7000 kroner i måneden etter utgifter. Det er ikke all verdens.

Kvaase er en av flere som kjenner det økte kostnadstrykket. Også politisk raser debatten.

HJEMME: Kvaase skjønner ikke hvorfor vanlige folk må betale så mye mer når staten hanker inn milliarder.

– Går akkurat i hop

Kvaase forteller at han alltid har vært måteholden med penger og har klart å legge unna til en liten buffer. Derfor får han det til å gå rundt.

– Fordi jeg setter av budsjett og vet at det går akkurat i hop, trenger jeg ikke å ligge våken om natten. Men jeg skulle ønske jeg hadde rom til å gjøre mer ting.

At det blir mindre penger til ferie og opplevelser, er helt sikkert. I matbutikken har han et annet blikk enn før:

–Jeg er mye mer bevisst, ser etter literprisen på brusen. Du får en prisbevissthet hele tiden.

Etter at VG skrev om tre familier på Raufoss som sliter med å betale regninger, har det kommet en rekke henvendelser. Flere føler på skam og fortvilelse. Mange er frustrerte på regjeringen.

«Med tre barn har strømprisene gjort at jeg har i en periode hatt tre jobber. Likevel kan jeg ikke gi gutten min den konfirmasjonen han fortjener. Jeg går i minus denne måneden og», skriver en alenemor på Østlandet.

«Vi er heldige som ikke har barn i fritidsaktiviteter ennå, men vi gruer oss», skriver en brannmann med to små barn.

«Spanderte klær og litt ekstra på ungene før med glede. Blitt mindre av det. Flaut. Kan sikkert jobbe ekstra – men er sliten etter lang tøff tid i «covid bransjen»», skriver en kvinne som er intensivsykepleier på Østlandet.

Tema på lærerværelse

Kvaase sier det er andre, for eksempel de med lavere lønn, uføre og pensjonister, som sliter mer enn han. Poenget hans er at det blir feil at folk i jobb nå må passe så nøye på for å få det til å gå rundt. Spesielt når Norge tjener milliarder på nettopp strøm og olje.

– Det er helt rart at det skal være sånn i landets rikeste land, helt merkelig. Det er noe som skurrer veldig.

På lærerværelse på skolen, er bensin- og strømprisen et hett tema:

– Vi snakker mye om det, at det er mulig. Dette henger ikke på greip.

Han mener politikerne må få prisene på bensin og diesel ned under 20 kroner literen. Han mener strømstøtten må fortsette, og at en fastpris bør på plass.

Han mener også lønnen må opp, spesielt for lærere og andre i offentlig sektor.

– Det er ikke greit at det etter fem års utdannelse og 30 år som lærer er vanskelig å leve av inntekten. Det er jo helt feil. Det skal ikke være sånn.

Kvaase er veldig spent på lønnsoppgjøret som er i gang for lærere som er organisert i fagforeningen Unio.

– Vi er en million som bor alene, det bør være mulig å klare seg med litt frihet økonomisk når du jobber åtte timer hver dag. Da bør man ikke bekymre seg for penger.

– Hvordan går det hvis renten nå heves fire ganger på et år, som det er varslet?

– Da må jeg skjære mer ned så man får betalt lånet. Enten være enda mer bevisst eller få seg en ekstrajobb, man må bare få det til å gå opp. Det er lett å få seg ekstrajobb i helger. Må du så må du.

PROVOSERT: Steinar Ellingsen frykter at folk vil miste tilliten til politikerne. Her med kona Kanittha Kwantaree og sønnen Marius.

– Vi er det Støre og Vedum mener er vanlige folk, men på min kalkulator får vi 150.000 mer i utgifter de neste to årene. 100.000 hvis vi holder ordentlig igjen, sier Steinar Ellingsen (64) til VG.

Han jobber som rådgiver i Forsvaret mens kona Kanittha jobber på et Thon-hotell. Til sammen har de drøye 900.000 i inntekt.

Alt virker på stell hjemme hos familien i Hvam i Nes kommune. Huset er nymalt, de har en bensinbil og en elbil, som han bruker til å pendle med. Peisen er skuret skinnende ren – den «stengte» de forrige uke for sesongen.

Selv om de har fyrt hele vinteren, har strømregningen ligget på mellom 6–9000 i de kaldeste månedene.

– Vi føler oss lurt, for regjeringen gikk på valg på at vanlige folk skulle få det bedre.

HODEBRY: Ellingsen begynner å tenke at det bare er under en valgkamp at politikerne viser handlekraft.

Finansministeren har de siste dagene fått sterk kritikk fra politisk hold: Frp-leder Sylvi Listhaug mener det nå er «vanlige folks tur til å bli flådd», SV sier de er «bekymret» – og Rødt anklager regjeringen for å vise langfingeren til folk flest.

Med budsjett i excel-ark og måteholdenhet ligger han ikke våken og tenker på hvordan det skal gå rundt.

– Vi klarer oss bra, og har mulighet til å selge hytte og hus. Men er det sånn det skal være?

Han mener regjeringen bør passe seg så det ikke blir amerikanske eller franske tilstander, der folk mister helt tillit til politikerne.

– Jeg stemte på Støre, men nå vet jeg ikke hva jeg ville stemt. Det partiet som snakker mest om vanlige folk nå, er Fremskrittspartiet, så kanskje dem, sier han.

Finansdepartementet: – Må ha is i magen

Statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) sier til VG at det å gi for mange kompensasjonsordninger kan komme til å gå utover nettopp vanlige folk:

– Jeg skjønner veldig godt av folk er frustrert. Men vi løser ikke en krise med en skape en krise som blir mye større enn den vi står i nå. Når vi håndterer denne situasjonen som oppleves dramatisk er det med sikte på at når vi går ut av krisa skal de sitte igjen med mer enn før. Vi må ha is i magen.

Han sier at arbeidsledigheten er lav, og dersom staten nå bruker for mye penger kan det føre til store renteøkninger for vanlige folk. Derfor må man smøre seg med tålmodighet, mener han:

– Vi vet at hvis vi styrer klokt nå og unngår en renteøkning utover det som vil være normalisering av renten er det gode muligheter for tross det man står i nå, når man går ut av 2022 kan sitte igjen med mer.

– Hvorfor tror dere det vil skje?

– Vi har brukt titalls milliarder for å kompensere gjennom strømstøtten, men hvis vi bruker for mye penger på en situasjon der det nesten ikke er arbeidsledighet og økonomien går så godt, vil man oppleve at renten går ut av en normalisering. Det er ingenting som vil utfordre økonomien i større grad enn en høy rente.

– Både Frankrike og Sverige har kuttet literprisen på bensin?

– De må gjøre det riktige ut fra sin situasjon, men når vi ser på utviklingen, er dette et totalregnskap. Vi har valgt å bruke betydelig sum for å kompensere for de høye strømprisene, det har ikke Sverige gjort.

– Flere vi har snakket med, stemte Senterpartiet fordi dere skjønte folk som bor utenfor byene og de utgiftene som er der?

– Det har vi ikke endret syn på, drivstoff er et gode som mange er avhengig av det, og vi satte ned avgiftene når vi startet. Men i den situasjonen vi står i nå, hvis vi skulle kompensert for alle de kostnadsøkningene er jeg rimelig sikker på at det er en reell fare for at situasjonen ville vært verre og ikke bedre.