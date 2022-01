Statsadvokaten om Breivik-lovnad: − Helt absurd

TELEMARK TINGRETT (VG) Terroristen Anders Behring Breivik hevder han har lagt vold og terror bak seg. – Den Breivik som ber om tillit i dag, er den samme som smadret Regjeringskvartalet og kalte det en fiasko, sier aktor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Under rettens siste dag er statsadvokat Hulda Karlsdottir svært tydelig på at Breivik fremdeles er svært farlig, og at hun ikke tror på terroristens lovnader om at han har tatt avstand fra vold og terror.

– Han ber om tillit. Basert på terroren, drapene og drapsforsøkene og de enorme skadene som Breivik påførte alle, sammen med hans komplett uforståelige forklaring på hvorfor han mente seg beredt på å utføre disse handlingene, sier det seg selv at æresordet ikke holder for en prøveløslatelse. Det hele fremstår for meg som helt absurd, sier hun.

DAGEN SOM ENDRET NORGE: Disse ble ofre under terrorangrepene

Retten er satt i Telemark tingrett, og dette er siste dag av rettens behandling av terroristen Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse.

Rettssaken holdes fordi Breivik har sonet minstetiden på ti år av den 21 år lange forvaringsdommen han ble idømt etter massedrapene på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli 2011. Han har da rett til be om å bli prøveløslatt.

Dette har påtalemyndigheten sagt nei til fordi de mener han er for farlig til å slippes ut i samfunnet. Spørsmålet må derfor avgjøres av domstolen.

– Et PR-stunt

Karlsdottir mener at Breivik vil fortsette å kjempe sin politiske kamp resten av livet.

– Han har fortsatt sin politiske kamp bak murene, og vil fortsette å kjempe resten av livet. Han ønsker og vil fortsette sin kamp bak murene.

TYDELIG: Statsadvokat Hulda Karlsdottir er svært tydelig på at Breivik fremdeles er farlig.

Statsadvokaten er tydelig på at hun mener at Breiviks begjæring om prøveløslatelse er en del av denne kampen og egentlig handler om to ting: Å få endret soningsforholdene sine og få til et PR-stunt.

– Han ønsker å fremtvinge endringer i sitt soningsregime gjennom denne saken, som vil fremme hans politiske kamp innenfor murene. Han ønsker ikke å gå i skogen og sånne ting, han ønsker kommunikasjon med andre han deler sitt livssyn med.

Breivik hevdet i sin forklaring denne uken at han ble radikalisert av en navngitt nynazistisk organisasjon i forkant av 22. juli. Karlsdottir mener at dette utelukkende er et PR-stunt fra terroristens side, og at det er et forsøk på å appellere til denne organisasjonen.

– De blir klar over dette via mediene. Han hevder han er medlem, selv om de ikke er klar over hans medlemskap, sier hun.

VIL UT: Terroristen Anders Behring Breivik har sonet minstetiden på ti år av den 21 år lange forvaringsdommen mot ham, og har begjært seg prøveløslatt.

Var i konflikt med forsvareren

Statsadvokaten legger også frem et åtte sider langt tettskrevet brev ført i pennen av Breivik i februar 2020. Der fremkommer det at terroristen har planlagt for rettssaker annethvert år etter 2021.

– Det er fremmet som en anbudskonkurranse for advokatkontorer for å representere ham fra 2020 til 2070. Brevet er omfattende, og ikke helt til å få forstand av, sier statsadvokaten.

I brevet fremkommer det også at Breivik i forbindelse med dette ønsket at hans forsvarer Øystein Storrvik skulle fungere som en PR-agent for ham.

Det avslo Storrvik, og Breivik skal derfor ha sendt ut over 500 brev til norske advokater. Breivik sier i retten at han ble skuffet over Storrviks avslag.

– Det har vært en konflikt mellom Storrvik og meg. Jeg fikk veldig mye respons på brevene, men valgte ikke å bytte advokat, svarer Breivik til dette i retten.

PROVISORISK RETTSSAL: Rettsbehandlingen føres i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner og ikke i en ordinær rettssal.

I brevet fremkommer det også at terroristen planlegger for fortløpende søksmål for det han mener er brudd på menneskerettighetene hans under soningen fremover.

– En ekstremt farlig mann

Under sin sluttprosedyre er statsadvokat Karlsdottir svært tydelig på hva påtalemyndigheten mener om terroristen.

– Når det gjelder vår sak, ekstreme terrorhandlinger med drap og forsøk på drap, så er det vanskelig å sette ord på disse handlingene som fullt ut beskriver handlingene. Jeg vil derfor vise til det tingretten i 2012 sa. Jeg skal ikke gjengi hele redegjørelsen, men de sier at det fremkommer at grusomheten i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie.

Hun påpeker at retten må være realistiske i sin vurdering av om Breivik kan prøveløslates.

– Det finnes ikke noen gjerningsmann i Norges land som har utført like alvorlige handlinger som Breivik. Vi finner ingen som kan måle seg med han i historien, og det skal retten ta med seg i farevurderingen.

VGs krimkommentator, Øystein Milli, oppsummerer Karlsdottirs sluttprosedyre slik:

- Hun gikk i kjernen på hva Breivik har gjort, at det ikke er noe anger å spore. Hun mener han i dag fremstår som han gjorde i 2012, og fraråder på det sterkeste å imøtekomme hans ønske om prøveløslatelse. Hun tegner et bilde av en ekstremt farlig mann som har stått bak helt ekstreme handlinger, sier han.

Psykiater Randi Rosenqvist konkluderte onsdag med at Breivik fortsatt er like farlig som han var etter terrorangrepene hvor han tok 77 liv. Kriminalomsorgen har sluttet seg til den erfarne psykiaterens konklusjoner.