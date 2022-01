IKKE ENIG: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, gir ikke Sør-Afrikas vaksineekspert rett i at Norge ikke har lyttet til dem.

Nakstad svarer Sør-Afrika: − I Norge har vi lyttet

Sør-Afrikansk vaksineekspert kritiserer vestlige land for å ha avfeid landets erfaringer med omikron. Nå tar Nakstad Norge i forsvar.

Den sørafrikanske immunologen Shabir Madhi kom denne uken med sterk kritikk mot det han kaller en kolonialistisk tankegang fra vesten. Han mener de vestlige landene burde lyttet til Sør-Afrika tidligere, da de gikk ut og vurderte omikron som en mildere coronavariant.

– Jeg synes det er helt utrolig at den nordlige halvkules land så lett avfeide vår erfaring og kom opp med alle mulige unnskyldninger for hvorfor erfaringene våre ikke kan overføres til deres land, sa Madhi som også leder landets institutt for smittsomme sykdommer (NICD).

KOLONIALISTISK TANKEGANG: Den Sør-Afrikanske immunologen Shabir Madhi, mener det er absurd at Norge ikke hørte på Sør-Afrika tidligere.

– Ble tatt på alvor

Nå svarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad at Norge tok Sør-Afrikas erfaringer på alvor.

– Det er jo en kritikk rettet mot et helt kontinent, og det er sikkert fagmiljøer og etater i Eruopa som ikke har lyttet spesielt mye til Sør-Afrika. I Norge har vi gjort det, sier Nakstad til VGTV.

Ifølge Nakstad, var det usikkerhet rundt hvor stor faren for alvorlig sykdom er i de ulike aldersgruppene, ettersom gjennomsnittsalderen på det afrikanske kontinentet er ca. 20 år, sammenlignet med Europa hvor den er i underkant av 40 år.

Han understreker likevel at det meste av det som ble rapportert fra studier i landet, viste seg å stemme.

– Det ble tatt på alvor av oss i Helsedirektoratet, og det sammen med erfaringene fra Storbritannia og Danmark, var kanskje det vi fikk best data på og som har vist seg å stemme i stor grad, når det gjelder omikron, sier Nakstad.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), mener likevel at Norge kunne ha lyttet mer til Sør-Afrikas erfaringer.

– I etterpåklokskapens klare lys, kan man kanskje si det. De har en annen befolkning enn oss, de har også mange andre sykdommer i sitt samfunn og en litt annen folkehelsestatus. Men jeg mener det internasjonale samarbeidet vi har sett under pandemien, har gitt oss rask kunnskap, sa hun da hun gjestet Nyhetsmorgen i NRK fredag.

Kan nå toppen før påske

Når det gjelder hva som blir viktig i tiden fremover for å kunne lempe på de gjenværende tiltakene, kan det se ut som at vi må ta tiden til hjelp.

– Det kan komme både innstramminger og utvidelser av antallsbegrensningene. Det er avhengig av situasjonen vi befinner oss i uke for uke fremover, sier Nakstad.

På spørsmål om hvorvidt fjelldestinasjonene kan regne med en normal påske, svarer Nakstad at det per nå ikke finnes restriksjoner rundt det å bo på hotell eller å reise.

– Så kan man spørre seg hvordan det blir til påske, men før vi kommer til det vil vi nok ha hatt en veldig stor smittebølge, sier han og legger til,

– For vår del kan det være vi når toppen i slutten av januar eller begynnelsen av februar, fordi mange har fått vaksine, mange har vært syke og vi går mot en årstid der vi ikke er like mye innendørs.