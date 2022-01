«DISTRIKTS»-OPPRØRER: Anne Berit Figenschau er leder av Høyres største lokalforening i Nord-Norge. Hun mener at kandidaten for Høyres neste nestleder finnes i Tromsø.

Krever Høyre-nestleder fra «distriktet»

Tromsø Høyre krever at partiets neste nestleder skal komme fra Nord-Norge. Og de mener de har funnet riktig mann for jobben. Oslos eks-ordfører Fabian Stang vil heller ha Henrik Asheim.

Det ligger an til kamp om nestledervervet i Høyre etter at Jan Tore Sanner varslet sin avgang søndag.

Eks-statsrådene Henrik Asheim (38) og Nikolai Astrup (43) stiller seg begge til disposisjon, som betyr at de er klare til å ta jobben.

Ine Eriksen Søreide sitter foreløpig på gjerdet. Det betyr at heller ikke hun per nå avviser å være kandidat.

– Vi har en sabla god kandidat som vil skape stor tillit hos folk, gjennomslag for vanlige folk og være rett mann i partiledelsen. Mens vi sliter i Nord-Norge og må revitalisere oss i distriktene, så trenger vi en av våre aller beste og mest talentfulle politikere i toppledelsen, sier Tromsø Høyres leder Anne Berit Figenschau på inn- og utpust før hun konkluderer:

– Vi trenger Erlend Svardal Bøe.

Bøe (29), egentlig fra Florø, er en nyinnvalgt stortingspolitiker fra Tromsø hvor han har bodd de siste årene.

HØYRES REDNING: I hvert fall om vi skal tro Tromsø Høyre, heter Erlend Svardal Bøe.

– Du tror ikke noen vil kunne innvende at Høyre har hakket mer profilerte politikere til å bekle rollen som Asheim, Astrup eller Søreide?

– De er kjempedyktige kandidater, alle tre. Men tenker partiet nå langsiktig, så ser det at vi må ta hele landet i bruk, og løfte oppslutningen i nord. Da må vi se utover «the usual suspects» i sentrale strøk. Vi trenger en kandidat med røtter og gjennomslag i distrikt og Nord-Norge, slår Figenschau fast.

– Har du klarert dette utspillet med Bøe?

– Ja. Det er ingen vits for oss å stå med hua i hånden. Vi må vise oss fram!

KANDIDAT FRA NORD: Erlend Svardal Bøe bør bli ny nestleder i Høyre, mener lederen i hans lokalforening.

– Hyggelig

Utfordrerkandidaten til Tromsø Høyre er hakket mer avmålt til sitt kandidatur:

– Det er hyggelig at så mange tar kontakt og at så mange sender meldinger både i går og i dag. Det blir jeg glad for.

– Men jeg er akkurat kommet inn på Stortinget, og det er min viktigste prioritet for øyeblikket.

Bøe mener også det er viktig med bred geografisk representasjon i Høyre.

– Jeg stiller meg til disposisjon for alle verv i Høyre, men jeg tror kanskje ikke mitt navn er det mest aktuelle i denne sammenhengen. Samtidig er det som sagt veldig hyggelig å bli nevnt, og valgkomiteen får bare ta kontakt, sier Bøe.

Valget til ny nestleder blir tatt på landsmøtet som er planlagt på Gardermoen 2.- og 3.- april.

VETERAN: Fabian Stang deler gjerne råd og tips til valgkomiteens leder Harald Furre.

Stang: – Glad i damer, men...

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at en av de han kaller de «unge» bør ta over som nestleder når Sanner gir seg.

– Tina Bru har vært min favoritt, og er allerede på plass. Da er den neste favoritten Henrik Asheim.

Stang mener Høyre-nestlederen som overtar etter Sanner må være en mann, slik at man har to kvinner og en mann i ledelsen.

– Jeg er glad i damer, men vi kan ikke ha tre, slår han fast.

SOPRANOS? Fabian Stang mener at denne podkast-gjengen ikke kvalifiserer til medlemskap i noen Høyre-mafia. Fra venstre Henrik Asheim, Peter Frølich og Tina Bru.

Stang mener Asheim er en «utmerket, jordnær type».

– I Høyre har vi et litt rart image som snobbete, men Asheim formidler på en måte de fleste forstår at vi ikke bare er et parti for de rike, men et parti for alle som skaper muligheter.

Tina Bru og Henrik Asheim har sammen med Peter Christian Frølich en egen podcast som har gjennoppstått etter de gikk ut av regjering.

Stang ser likevel ingen utfordringer med å ha begge som nestledere:

– Jeg oppfatter ikke dem som noen mafia. Begge ser bredden i partiet, og at man liker hverandre trenger ikke være noen ulempe.