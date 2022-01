PÅ BYEN: Høyre-leder Erna Solberg og nestlederne Tina Bru og Jan Tore Sanner hevder at Høyre er det nye store klimapartiet.

Solberg vil presse frem debatt om uvaksinerte

Høyre-leder Erna Solberg benytter gjenåpningen av utelivet til å gå på byen. Nå utfordrer hun hele landet om vaksinepass. Hun vil sikre stinn brakke på Norway Cup og Øyafestivalen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Skal vi ta mer hensyn til de uvaksinerte enn til at det store flertallet skal kunne få leve normalt, spør hun.

Høyre-dronningen har sittet som partileder siden 2004. Like lenge har Jan Tore Sanner (56) vært nestleder.

Han kaster nå inn håndkleet og gir plass til yngre krefter.

Men fru Solberg (60) tar gjenvalg og sier målet er å vippe Støre (61) ut av statsministerens kontor i 2025.

Vi møter de to og partiets andre nestleder, Tina Bru (35) - på byen.

– Vi må jo ut og feire gjenåpningen, sier landets tidligere statsminister.

– Min frihet stopper der andres begynner

Bordet på utestedet Eilef’s fylles av glass med rødvin og øl - og etterhvert spareribs, quesedilla og burgere.

– Det er noe som heter at min frihet stopper der andres begynner. Det er forståelig at mange nå mener at de som velger å ikke vaksinere seg, legger begrensninger på friheten til det store flertallet, sier Solberg.

Hun mener Støre-regjeringen kvier seg for å ta den vanskelig debatten:

– Hvem skal man mest ta hensyn til: Behovet for de vaksinerte til å leve normale liv og gå ut og på konserter som normalt, eller dem som ikke vil vaksinere seg?

– Hva mener du?

– Jeg sier først og fremst at den debatten må vi nå ta. Så får vi konkludere etterhvert. Regjeringen må lage et høringsnotat og få opp disse dillemmaene, litt slik vi gjorde da vi hadde diskusjonen om vi skulle ha portforbud.

IKKE HELT BEATLES: Erna Solberg begynte å krysse gaten på vei til restauranten, før det ble grønn mann. - Det er lov, sa hun: Ingen biler verken fra høyre eller venstre.

Hun sier det er grupper i Norge som egentlig trenger en rask avklaring, men at vi trolig må bruke litt tid.

– Studenter er et godt eksempel, som har lidd mye. Kan de som faktisk har vaksinert seg, få følge undervisningen fysisk, mens de som ikke er vaksinert må følge den digitialt? Det er slik vi må diskutere, sier Solberg.

– Det handler også om at folk begynner å slite; kostnadene ved at folk ikke kan treffes og leve normalt, sier Bru.

Peker på Norway Cup og Øyafestivalen

Solberg erkjenner at Stortinget ikke rekker å bli enige før lenger ut i året.

Hun mener likevel debatten må tas nå, fordi vi kan risikere at smitten også kan komme til å kaste skygger over 17. mai og sommeren.

– For eksempel om de store konsertene til sommeren kan arrangeres med fulle tribuner, selv om det forsatt er noe coronasmitte og sykdom, sier hun og fortsetter:

– Det kan være at vi ikke trenger å slikt virkemiddel, vaksinepass, men jeg tror ikke vi kan gå gjennom en sommer til hvor vi, av hensyn til dem som velger ikke å vaksinere seg, ikke skal kunne arrangere Norway Cup, Øyafestivalen eller andre planlagte stormønstringer som normalt, sier Solberg.

VAKSINE ELLER IKKE: Erna Solberg prater engasjert om behovet for debatt om de uvaksinerte i Norge.

Bru tar et par øl til sine spareribs. Sanner kjører og holder seg til lettøl og cola.

Solberg er en rødvinskvinne og nyter fransk fuktig glede til kylling-quesedillaen.

Solberg hadde ikke drukket nok rødvin til at den får skylden for en påstand som plutselig kommer over bordet:

– Høyre er Norges fremtidige store klimaparti.

Hun tar en liten pause og legger til:

– Vi har ambisjon om å være det tydeligste, helhetlige klimapartiet, hvor vi ser næringspolitikk og klimapolitikk i sammenheng.

– Det fremstår ikke som veldig troverdig at dere skal fronte dere som Norges ledende klimaforkjemper?

– Det har vi vært over lang tid. Alt som skjer med havvind og hydrogensatsning har kommet fordi vi har jobbet sammen med næringslivet; gode økonomiske rammebetingelser er helt avgjørende.

KLIMA: – Urimelig kritikk, sier Tina Bru om de som mener at regjeringen burde gi ja til mer enn ett prosjekt for fangst og lagring av CO2 .

Hun legger til at de gjennom hele valgkampen i fjor «stod på at prisen på forurensning skulle opp».

– Dere har blitt kritisert for ikke å satse nok på en viktig virkemiddel, fangst og lagring av CO2, ved bare å gi klarsignal til anlegget i Brevik og ikke på renseanlegget i Oslo?

– Det er det største klima-industriprosjektet som er fremmet, sier hun, men blir overdøvd av en fresende tidligere olje- og energiminister.

– Det er urimelig kritikk. Støreregjeringen har videreført vår modell: De skjønner at skal man ta så store steg, med så mye penger, så må du gjøre det på en klok måte, sier Bru.

– Jeg frykter at han vil øke skattene

– Hvilke veier er det Vedum ikke bør gå, Sanner; råd fra en ex-finansminister til arvtakeren?

– Det som er viktig er at han tenker langsiktig.

– Jeg spurte om hva han ikke må gjøre?

– Jeg frykter at han vil øke skattene mer for norsk næringsliv. De har startet første høsten med å ta ut hele Aps skatteløfte, gjennom økte skatter. Det andre jeg frykter at det blir for sterkt press på utgiftssiden. Vedum må holde igjen på utgiftsveksten.

MÅTTE GÅ, MEN: Det hang ikke mørke meningsmålingsskyer over bordet da ledelsen i Høyre dro på byen for å feire gjenåpningen av utelivet.

Vil ikke tenke nytt om formueskatten

– Han har gitt slike forsiktighetssignaler?

– Ja, men ser du på det første justerte budsjettet deres, så bruker de engangsinntekter til å starte nye velferdsreformer, både på SFO og tannlege, som vil legge press på økonomien i årene som kommer.

Sanner sier at engangsinntektene han viser til er utbytte fra Statkraft som følge av de høye strømprisene.

Denne uken har det kommet en statistikk som viser hvor mye rikere verdens rikeste har blitt og at forskjellene mellom fattige og rike i verden stiger dramatisk.

– Alle må betale skatt der de har virksomhet

Det pekes på et helt nødvendig virkemiddel; at de rike skattelegges hardere.

– Må dere begynne å tenke nytt om formueskatten, slik at de rike i Norge må betale mer?

– Det er en statistikk som viser at de som eier de store plattformselskapene, i stor grad i USA, betaler lite skatt. Det er derfor ekstremt viktig at vi får til et internasjonalt samarbeid om en felles mininums-selskapsbeskatning, slik OECD ble enige om i høst, sier Solberg.

– Da må alle betale skatt der de har virksomhet, også hvis de har virksomhet i Norge, fortsetter hun.

I GARNET: Erna Solberg lånte strikketøyet til sin rådgiver under middagen, men hun må lattermildt innrømme at det bare har blitt en lue, sjal og en halv genser de siste årene.

Hun avviser at de må endre politikk og beskatte Norges rikeste mer, gjennom høyere formueskatt.

– Vi planlegger ikke å tenke nytt om formueskatten. Utfordringen med den er at den slår så hardt ut for små og mellomstore bedrifter.

– Hva vil du gjøre for at de rike i Norge betaler mer skatt?

– Vi skal se på hele skattesystemet og sikre at alle bidrar. I Norge er det ikke slik at de rikeste faktisk ikke bidrar. Andelen skatt de rike betaler, har holdt seg relativt stabil, sier Solberg.

Men hun peker på den generelle skatten bedriftene betaler, selskapsskatten, som gjennom hennes regjeringstid har falt fra 27 til nå 22 prosent.

– Vi satte ned fordi den gikk ned i andre land. Går den opp i andre land, er det ikke noe problem å sette den noe opp igjen i Norge. Men da må vi se det først. Storbritannia har signalisert at de vil sette den opp, men de har ikke gjort det så langt.

Tajik: - Jøss

Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik reagerer kraftig.

– Jøss, Erna Solberg har vært under 100 dager i opposisjon og allerede har hun kastet all styringserfaring på båten, sier hun:

– Coronasertifikat er ikke en spesielt enkel sak, men vi tok debatten allerede tidligere i høst. Som varslet før er en høring om forebyggende bruk av coronasertifikat rett rundt hjørnet. Vi har også gitt etatene i oppdrag å vurdere bruk av coronasertifikat på servering og arrangementer, sier Tajik.

SLÅR TILBAKE: Hadia Tajik sier Høyre har bidratt til at de rikeste har blitt rikere.

Hun sier Høyre ikke har noen troverdighet når det gjelder fattigdom og skatt.

– Vi snakker altså om den regjeringen som gav de rikeste milliardbeløp i skattekutt - og som ikke satte fart på kraftutbygging eller nettkapasitet. Slik utspill er veldig lite imponerende når vi har de siste åtte årene som fasit: De rikeste ble rikere og de fattigste fikk ikke holde tritt.

Hun rister på hoved av klimapåstandene.

– De får ha lykke til med troverdigheten som klimaparti også. Etter åtte år med dem var resultatet at sysselsettingen i industrien hadde falt, handelsbalansen var dramatisk svekket, industriinvesteringene stod på stedet hvil og det var kun symbolske kutt i klimagasser, sier Tajik.