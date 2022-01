BARN MER IMMUNE: Barn er bedre beskyttet mot å få viruset - i tillegg til at de er bedre beskyttet etter å ha hatt en infeksjon. Dette bildet er et illustrasjonsbilde.

Barn mer beskyttet etter coronasmitte enn voksne

Immunolog mener det er bedre for barn å få viruset, enn å ta vaksinen.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

I FHIs nye risikovurdering fremgår det at barns immunreaksjon etter covid-infeksjon er annerledes enn hos voksne.

Der står det blant annet at barn har raskere og mer effektiv medfødt immunrespons og er flinkere til å reagere på nye antigener, «noe som gjør at barn lettere vil kunne få kontroll på SARS-CoV-2 og kvitter seg med viruset raskere enn voksne».

Etter gjennomgått infeksjon får barn vanligvis en bred og varig adaptiv immunrespons, og nyere studier tyder på en høy beskyttelse mot reinfeksjon blant barn, står det videre.

Dette betyr at barn er bedret beskyttet mot å få viruset - og er mer beskyttet mot å bli smittet igjen etter en infeksjon, sammenlignet med voksne, ifølge Gunnveig Grødeland, forsker på immunologi og vaksineutvikling ved Universitetet i Oslo.

FHI legger til at immunitet etter infeksjon kombinert med vaksine ser ut til å øke beskyttelsen ytterligere.

IMMUNOLOG: Gunnveig Grødeland.

Neglisjerbare

Grødeland mener det er bedre for barn å få viruset, enn å ta coronavaksinen. Det er blant annet på bakgrunn av det som fremgår i risikovurderingen.

– Aller først er det sånn at barn i utgangspunktet har lav risiko for betydelig sykdom. Vi regner med at en tredjedel av barn i Oslo har vært smittet, men mørketallene kan være store fordi mange ikke har symptomer i det hele tatt.

Hun har tidligere tatt til orde for at langt fra alle barn bør vaksineres - og mener coronavaksinetilbudet bare bør vurderes av foreldre med barn i risikogruppen.

– Friske barn har ingen grunn til å ta vaksine, sier hun og legger til:

– Vaksiner kommer alltid med en viss sannsynlighet for bivirkninger, nå er det heldigvis veldig sjelden, men det er noe du skal ta i betraktning når du står overfor et virus som gir så mild sykdom hos barn.

Hun understreker at det ikke er en offisiell anbefaling om å vaksinere barn.

– Vaksinene er rimelig neglisjerbare når det gjelder å hindre smitte, så man kan heller ikke argumentere for å vaksinere barn for å hindre smittespredning i samfunnet.

Flere hypoteser

At barn er bedre beskyttet mot å bli smittet - og mot å bli smittet igjen, er det mange hypoteser om.

– En av de tingene vi ser er at den medfødte immunresponsen hos barn, spesielt signalmolekylet som er viktig for å signalisere om infeksjon til immunforsvaret, den er god hos barn. Så er det noen som lurer på om barn har en annen sammensetning av celler fra det medfødte immunsystemet i luftveiene og derfor danner bedre immunrespons mot coronaviruset, sier Grødeland.

Hun legger også til at grunnen til at barn reagerer bedre enn voksne på nye virus - kan handle om at immunforsvaret deres ikke fra før av har valgt en bestemt retning det skal møte viruset på.

– De vil kanskje kunne danne mye immunresponser mot flere steder på viruset fordi de ikke allerede har valgt hvilken del av viruset de skal danne responser mot. Hos voksne vil lignende virus man tidligere har hatt kunne styre responsen mer.