VITNEMÅL: Frida Lomeland Waldow (18) ble ferdig med videregående skole i år, målet var å studere medisin. Her er hun på vitnemålsutdeling hvor hun feiret 60,3 studiepoeng. Foto: Privat

Snittet øker igjen: − Ganske frustrerende

Studenter over hele Norge har fått svar på hvilket studium de har kommet inn på. Poengrensen for medisinstudier fortsetter å øke.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Frida Lomeland Waldow (18) har jobbet for å komme inn på medisin siden ungdomsskolen. Hun gikk ut av videregående skole med 60,3 studiepoeng, men det holdt ikke til å nå drømmen om medisinstudier på Universitetet i Bergen (UiB).

– Jeg har sett grensene som har vært tidligere og tenkt at jeg hadde en sjanse, sier Waldow til VG.

Årets søkere møter enda høyere snitt i år enn i 2020.

Snittet for dem som søker medisin på UiB med førstegangsvitnemål er nå på 60,5 – i fjor var den på 60,1. Til sammenligning var snittet 57,8 for syv år siden.

I ordinær kvote, de som har alderspoeng og tilleggspoeng, er poenggrensen i år på 68,1 – opp fra 67,7 i 2020.

– Det er ganske frustrerende. Vi hører hele tiden at Norge trenger folk i helsesektoren og flere med utdanning, da burde de åpne for flere studieplasser. Det er ganske trist at det har blitt så høyt snitt. Det skal så mye til for å komme inn, sier Waldow til VG.

De offentlige tallene presenteres av Samordna Opptak først på fredag. Likevel ligger snittet ute på Samordna Opptak for studenter som har søkt, og disse har VG fått tilgang til.

Slo fjorårets student-rekord

Rekordmange søker seg til høyere utdanning i år. Over 154.000 har søkt om studieplass, ifølge tall fra Samordna opptak. Det er en økning på 3.304 personer fra året før som også var et rekordår.

Mange søkere har også gitt høyere poenggrenser for å komme inn. Medisinstudiene har lenge toppet listen over landets vanskeligste studier å komme inn på. I 2020 toppet medisinstudiet ved Universitetet i Oslo listen over studiene med høyest poenggrense med 69.0 poeng.

– Jeg synes det er synd at det er så få plasser på blant annet medisinstudiet fordi det går tapt mye potensial hos unge folk som ikke får plass, sier Waldow.

Universitetet i Tromsø har i år et snitt på 60,3 poeng for førstegangsvitnemål i år og 68 i ordinær kvote.

– Det er en mulighet for å studere i utlandet, men det er vanskelig akkurat nå, sier hun.

Nå skal Waldow heller tjenestegjøre i militæret, hvor hun er kalt inn januar 2022.

– Jeg har jo planlagt dette medisinstudiet som tar seks år, så det er litt dumt at det ikke klaffet nå.

REKTOR: Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Margareth Hagen, forteller at de har opplevd at snittet har økt de siste årene. Foto: Eivind Senneset

Vil ha flere medisinstudenter

UiB-rektor Margareth Hagen ønsker ikke å kommentere årets søkertall før de blir offentliggjort på fredag. Hun har forståelse for at det er frustrerende for de søkerne som opplever at nåløyet blir trangere.

– Helt uavhengig av årets poenggrenser og årets søkertall er det behov for flere studieplasser på medisinstudiene. Det er noe vi på UiB ønsker og har kapasitet til. Noe vi har spilt inn til departementet og har en dialog med dem om, sier hun i en e-post til VG.

Hagen sier trenden de siste årene er at snittet har blitt høyere.

MANGE SØKER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) forteller at regjeringen sørget for 80 nye studieplasser for medisinstudenter i høst. Foto: Hanna Thevik

Penger til nye plasser

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) forteller at regjeringen bevilget midler til å opprette 80 nye studieplasser til medisinstudenter over hele Norge i år.

– 20 av dem gikk til UiB. Det var fordi vi er klar over at mange kom til å søke utdanning nå under pandemien og fordi vi kommer til å trenge flere leger i Norge i fremtiden, sier Asheim til VG.

Han forteller at medisin er et godt eksempel på et studium som er veldig populært.

– Nå vet vi ikke hva snittet er generelt i hele Norge på medisin, men det er klart at på enkelte studiesteder kan snittet svinge veldig.

Studenter skal i år vaksineres mot corona i studiekommunen. Flere har allerede fått første dose hjemme, men planene er at dose nummer to setter der de studerer: