LEDER: Sylvi-Listhaug, leder av Fremskrittspartiet. Foto: Terje Bringedal

Listhaug: − Tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener

Frp-leder Sylvi Listhaug tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener da han torsdag beskyldte Jonas Gahr Støre for å gjøre 22. juli-tragedien til partipolitikk.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en uttalelse til VG.

Kritikken har haglet mot eks-ordfører Fabian Stang (H) etter at han i går la ut et innlegg på Facebook hvor han beskyldte Jonas Gahr Støre (Ap) for å gjøre «tragedien 22. juli til partipolitikk». Etter kort tid sletter Stang innlegget.

I det nå slettede innlegget reagerte Stang kraftig på at Støre mente høyresiden har et særlig ansvar for å ta avstand fra ekstremistiske krefter.

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skrev Stang i innlegget.

– Vi kommer ikke til å si noe mer i dag av respekt for at det er dagen etter en verdig minnemarkering av 10-årsdagen for 22. juli. Vi vil derfor ikke kommentere denne saken ytterligere nå, skriver Listhaug videre til VG.

Tidligere Oslo-ordførers Fabian Stangs slettede Facebook-innlegg fra 22. juli. Foto: faksimile, hentet fra Facebook 22. juli kl. 19.22

Ba høyresiden ta ansvar

I talen sin under tiårsmarkeringen for 22. juli-terroren på Utøya torsdag, kom Støre med en klar oppfordring til høyresiden i norsk politikk om å ta et særlig ansvar i møte med høyreekstremismen.

Støre sa at venstresiden tidligere har konfrontert radikale ekstremister på venstresiden som brukte politisk motivert vold for noen tiår siden.

– Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme. Ikke lukke øynene. Og religiøse ledere i trossamfunn må ta sitt lederansvar inn mot dem som lytter mer mot dem, sier Støre.

VG har fredag forsøkt å få en uttalelse fra Støre, men kommunikasjonsrådgiver Jarle Roheim Håkonsen opplyser at Støre ikke ønsker å kommentere saken.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim ønsker ikke å kommentere saken.

– I respekt for dem som ønsker å ha en verdig 10-årsmarkering for terroren, ønsker ikke jeg å ødelegge det med noen former for politiske usakligheter, sier han til VG.