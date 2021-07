VIL REDDE RUSREFORMEN: Guri Melby (V) frykter at rusreformen ble et offer for politisk spill og taktikk før valget, og at flere Arbeiderpartiet var mer opptatt av å ikke miste velgere enn å sette seg inn i saken. Foto: Heiko Junge, NTB

Venstre krever omkamp om rusreformen – frykter politikere ble påvirket av NNPF

– Stortinget må få en mulighet til å behandle rusreformen på nytt nå når det har kommet frem nye fakta i saken, sier Venstre-leder Guri Melby (V). Arbeiderpartiet og Senterpartiet avviser forslaget.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den siste uken har kritikken haglet mot politiets tilknytning til den politiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Det førte blant annet til at politidirektør Benedikte Bjørnland torsdag varslet en ekstern gjennomgang av bindingene til den omstridte politiforeningen.

Venstreleder Guro Melby er glad for at politiet nå ønsker å rydde opp og tydeliggjøre skillet mellom politiet og politisk forening, men:

– Det er for sent med tanke på rusreformen. Dette er noe som ikke var veldig godt kjent for de fleste partiene da reformen ble behandlet på Stortinget, sier Melby til VG.

Nå frykter Melby at den påståtte rolleblandingen mellom NNPF og politiet kan ha påvirket utfallet til regjeringens rusreform, som ble stemt ned i juni.

– Jeg er redd for at en god del av NNPFs argumentasjon har blitt brukt og forstått som politiets standpunkt, når det egentlig har vært NNPF sitt, forklarer Melby.

Hun advarer mot at foreningen har fått legitimitet og troverdighet i rusreformdebatten i kraft av å «være politiet», uten at de faktisk representerer politiet.

Nå ber hun Ap-leder Jonas Gahr Støre revurdere partiets innstilling til reformen, og anmoder samtidig Stortinget om å stemme over reformen på nytt i høst.

LES OGSÅ: Krever upartisk politigransking etter NNPF-bråk: – Her må det tas politisk ansvar

Beskylder Ap for å bruke NNPF-retorikk

NNPF har hele veien vært aktiv i debatten mot regjeringens rusreform, og har argumentert for å beholde en streng straffelinje i narkotikasaker. Reformforslaget til regjeringen innebar å bytte ut straff med hjelp til rusavhengige, og avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget bruk.

NNPF har blant annet advart mot at rusreformen vil føre til at politiet mister «sentrale verktøy i sin verktøykasse» – som mobil- og bopelsransaking i mindre narkotikasaker. Litt senere gikk Riksadvokaten ut og klargjorde at dette er tvangsmidler politiet uansett ikke har i slike saker – helt uavhengig av rusreformen.

Melby mener at Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiets (Sp) retorikk i rusreformspørsmålet har ligget tett opp mot NNPFs. Begge partiene stemte til slutt mot rusreformen.

– Det fremstår som om NNPF har hatt god innpass hos disse partiene. Ap har blant annet snakket mye om politiet, og lent seg tungt på dem, påpeker Melby.

Hun lister opp flere eksempler på argumentasjon brukt av Ap som ligger tett mot høringsuttalelsene til NNPF, blant annet forslaget om å skille mellom straff til tunge brukere og ikke-tunge brukere – se eksempler i faktaboksen:

Disse uttalelsene til Ap og NNPF trekker Melby frem som like Argument : «Rusreformen oppfattes som legalisering»

NNPFs høringsuttalelse: Mange oppfatter rusreformen som en legalisering. Dette viser tydelig at det ikke holder å si at noe er forbudt – det er konsekvensene som er avgjørende.

Støres uttalelse: – Vi skal ikke senke terskelen for unge inn i rus. En generell avkriminalisering av narkotika frykter jeg mange unge mennesker vil blande sammen med legalisering, sa Jonas Gahr Støre til NTB 16. april 2021.



Argument : «Ungdom og unge rusavhengige er helt ulike grupper»

NNPFs høringsuttalelse : Ungdom, rekreasjonsbrukere og tungt rusavhengige er helt forskjellige grupper, med ulike behov som vi må imøtekomme. Forebyggende arbeid krever andre virkemidler enn arbeidet med å sikre allerede rusavhengige et verdig liv. Vi ønsker ha mulighet til å både hjelpe de som trenger det og komme med reaksjoner mot dem som ikke følger opp.

Støres uttalelse : – Det er to måter å vise solidaritet på; Solidariteten med de tunge rusavhengige og solidaritet med de vi skal beskytte mot å komme inn i rus. Da tenker jeg særlig på de unge, og her er politiet svært viktig, sa Jonas Gahr Støre til

: «Ungdom og unge rusavhengige er helt ulike grupper»: Ungdom, rekreasjonsbrukere og tungt rusavhengige er helt forskjellige grupper, med ulike behov som vi må imøtekomme. Forebyggende arbeid krever andre virkemidler enn arbeidet med å sikre allerede rusavhengige et verdig liv. Vi ønsker ha mulighet til å både hjelpe de som trenger det og komme med reaksjoner mot dem som ikke følger opp.: – Det er to måter å vise solidaritet på; Solidariteten med de tunge rusavhengige og solidaritet med de vi skal beskytte mot å komme inn i rus. Da tenker jeg særlig på de unge, og her er politiet svært viktig, sa Jonas Gahr Støre til Politiforum

Argument : «Avkriminalisering vil svekke politiets virkemidler»

NNPFs høringsuttalelse: Politiet trenger en verktøykasse med virkemidler for å kunne både avdekke, hjelpe og forebygge, og spesielt for å ta de som tjener på å utnytte andres sårbarhet. En rusreform der politiet mister disse verktøyene slik regjeringen har foreslått, vil få alvorlige konsekvenser.

Støres uttalelse: – Norsk politi har forebygging som sin strategi på alle områder, også her, og gjør en svært viktig jobb. Politiet skal opptre med nærvær i lokalsamfunnet og være på lag med befolkningen. En avkriminalisering ville svekket og redusert dette. Vi er opptatt av at vi skal ha politiet med på lag, sa Jonas Gahr Støre til

«Avkriminalisering vil svekke politiets virkemidler»Politiet trenger en verktøykasse med virkemidler for å kunne både avdekke, hjelpe og forebygge, og spesielt for å ta de som tjener på å utnytte andres sårbarhet. En rusreform der politiet mister disse verktøyene slik regjeringen har foreslått, vil få alvorlige konsekvenser.– Norsk politi har forebygging som sin strategi på alle områder, også her, og gjør en svært viktig jobb. Politiet skal opptre med nærvær i lokalsamfunnet og være på lag med befolkningen. En avkriminalisering ville svekket og redusert dette. Vi er opptatt av at vi skal ha politiet med på lag, sa Jonas Gahr Støre til Politiforum

Argument: «Vi trenger flere hjelpetiltak»

NNPFs høringsuttalelse: Det er viktig at det finnes gode helse- og sosialtiltak ute i kommunene. Tilbudene som eksisterer, er for ulike og sliter allerede med å dekke dagens behov. Vi trenger flere gode hjelpetiltak som kan fungere side om side med politiets innsats.

Støres uttalelse: – Vi har mål om en rusreform i vårt nåværende program og i forslaget til nytt program. Men det skal være en reform som er helhetlig, som ser på viktige spørsmål knyttet til hjelpetiltak, ettervern og kapasitet til oppfølging, og som kan bidra til å gi reell hjelp til de som trenger det, sa Jonas Gahr Støre til NTB 7. april 2021. Vis mer

MENER TIDEN ER MER MODEN: Guri Melby (V) tror at vi har høy tillit til politiet her i Norge, men frykter at de kritiske brillene mot deres argumenter forsvinner litt i denne type saker: – Jeg tror at det som har blitt avdekket nå viser at debattklima har blitt mer modent for å snakke om en rusreform, sier hun etter NNPF-sakene som har rullet i mediene denne uken, sier Melby. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Argumentene som har blitt fremført fra NNPF har fått stor tyngde i debatten. De bidro trolig til at landsmøtet til Ap landet der det landet, sier Melby.

Hun mener at dersom Støre har basert seg på «talepunkter fra NNPF», har saken blitt behandlet under feil forutsetninger.

– Jeg vil utfordre Støre til å revurdere sitt standpunkt i lys av troverdigheten til avsenderen han har plukket argumenter fra, sier Melby videre.

– Hvordan vet dere at det er høringsuttalelsene til NNPF og ikke politiet, eventuelt andre, som Ap har lent seg på her?

– Dette illustrerer problemet med det uheldige samrøret mellom den ruspolitiske lobbyorganisasjonen NNPF og politiet. Det er umulig å vite hvem som har påvirket hvem, men vi har sett mange eksempler på rolleblanding fra NNPF sin side, svarer Melby.

Ap: – Helt tydelig for Arbeiderpartiet hvem som er hva

VG har forelagt Ap både sitatene fra Melby, og Melbys sammenligning av Støres sitater og NNPFs høringsuttalelser.

VG får opplyst at Støre ikke er tilgjengelig for å svare på uttalelsene til Melby eller spørsmål.

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) skriver til VG i en e-post at han mener politidirektøren må rydde opp, dersom det har vært kritikkverdige forhold mellom NNPF og politiet.

Han påpeker samtidig:

– Det har uansett vært helt tydelig for Arbeiderpartiet hvem som er hva i behandlingen av rusreformen, hvor vi har lyttet til et bredt spekter av høringsinstanser. Vi har godt opplyste partifeller, og saken fikk sin avklaring etter en demokratisk prosess på vårt landsmøte, skriver Sandtrøen.

AVVISER FORSLAGET: Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) skriver til VG at Arbeiderpartiet ikke har hatt noe vanskeligheter med å skille mellom hvem som har uttalt hva i høringsuttalelsene til rusreformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Videre har VG spurt hvorvidt NNPFs høringsuttalelser har vært utslagsgivende for Aps innstilling til rusreformen, og om partiet i så fall mener det fortsatt er legitimt å lene seg på disse høringsuttalelsene, dersom det er fare for at de kan ha blitt forvekslet med politiet.

Til dette viser Sandtrøen til uttalelsen over, og skriver igjen:

– Vi gjentar at vi har lyttet til et bredt spekter av høringsinstanser, både i og utenfor politiet.

Sp: Mener forslaget er «useriøst»

– Guri Melby undervurderer Stortinget hvis hun ikke tror vi har skilt klart mellom disse lobbyistene og offentlige virksomheter og faginstanser, enten det er i politiet eller ellers, skriver Jan Bøhler (Sp), som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Han har ikke mulighet til å svare på spørsmål over telefon.

Han påpeker at partiet bygget sitt standpunkt til rusreformen på et stort antall høringsuttalelser fra en rekke ulike instanser, og at han er helt sikker på at de andre partiene også gjorde det.

KLOKKEKLAR: Jan Bøhler (Sp) mener partiet har hatt en grundig prosess med bred høring og en omfattende stortingsdebatt i forbindelse med rusreformen: – Vi bygde vårt syn på eget kunnskapsgrunnlag og erfaringer, og det er vi sikre på at de andre partiene også gjorde. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Når det gjelder politiet var det svært tydelig hvem som representerte politiet selv, som Politidirektoratet og Kripos, hvem som representerte fagforeninger, som Politiets Fellesforbund og Parat, og hvem som representerte frivillige organisasjoner i politiet, som Norsk Narkotikapolitiforening og Leap, påpeker Bøhler.

At Melby «prøver å konstruere et påskudd til omkamp», synes han er useriøst.

– Det var hun og regjeringen som forserte behandlingen av rusreformen og ville ha den opp i Stortinget før sommeren, poengterer Sp-politikeren.

– Venstre likte ikke at de tapte avstemningen klart, og fremsto som bitre og skuffet.