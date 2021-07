REAGERER: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik reagerer etter at VG skrev om polske Konrad Karbowiak som hadde arbeidsdager på 15–17 timer – uten å få overtidsbetaling. Foto: Frode Hansen

Tajik: − Virker som en kynisk utnyttelse av arbeidstagere

Polske Konrad Karbowiak (38) jobbet fra morgen til natt uten å få overtidsbetalt. Ap-nestleder Hadia Tajik frykter det finnes flere slike historier.

– Jeg kjenner bare denne saken ifra VG. Sånn den fremstår, virker det som en kynisk utnyttelse av arbeidstagere som har svak tilknytning til arbeidslivet, sier Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik.

– Jeg er bekymret for at det kan finnes flere slike historier, legger hun til.

VG skrev søndag om Konrad Karbowiak (38) fra Polen som sammen med en kollega jobbet fra morgen til natt – uten å få en krone i overtidsbetaling.

Da de to arbeiderne fikk nok og valgte å si opp i firmaet Icelma As, reagerte sjefen deres kraftig.

«Faen ta dere, altså! I helvete! Er dere helt tjukke i huet? Hva faen er det dere driver med?», sies i et lydopptak av samtalen.

Daglig leder i Icelma As, Ive Duestad Mikkelsen, ønsker ikke å kommentere VGs sak.

– Jeg kommenterer ikke en pågående personalsak i media, skriver hun i en tekstmelding.

STO FREM: Konrad Karbowiak (38) fortalte sin historie i VG. Foto: Fredrik Solstad

Moxnes: – Grov sosial dumping

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på Karbowiaks historie.

– Saken til Konrad Karbowiak er et klassisk eksempel på grov sosial dumping, som er en alvorlig trussel mot det organiserte arbeidslivet, skriver Moxnes i en e-post til VG.

– Dette er dessverre et godt eksempel på hvordan det kan gå når arbeidsinnvandrere rekrutteres til arbeid i Norge via bemanningsbyråer og blir møtt av et arbeidsliv med elendige vilkår og usikkerhet om arbeid og inntekt, legger Moxnes til.

– Hårreisende

SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård reagerer også på historien til Karbowiak.

– Dette er nok et hårreisende eksempel på at det trengs en opprydning i det norske arbeidslivet.

– Det er ekstremt provoserende, men det er nok ikke uvanlig i denne bransjen eller i service- og restaurantbransjen. Det er overtramp mot rettighetene til arbeidstagerne, som vi ikke kan finne oss i, sier Øvstegård.

GROVT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer. Foto: Stian Lysberg Solum

– Spekulerer i arbeidsvilkår

Tajik i Ap sier at det «dessverre finnes useriøse arbeidsgivere som spekulerer i lønns- og arbeidsvilkår for denne gruppen arbeidere».

Ap-nestlederen sier hun ikke er imponert over regjeringens innsats på feltet – og mener det må kraftigere politiske grep til for å få bukt med useriøsiteten.

– En av de store tingene vi ønsker å endre, er å ha en egen Norges-modell for et seriøst arbeidsliv, altså å ha tydelige krav til offentlige anbudsprosesser og gjøre endringer arbeidsmiljøloven for å sikre arbeidstageres posisjon, sier Tajik.

Ap-nestlederen tar også til orde for å øke strafferammen for lønnstyveri, slik at den type brudd får konsekvenser på lik linje med strafferammen for annen organisert kriminalitet.

PÅ SKURKEJAKT: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Røe Isaksen: – Skurkene skal tas

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen skriver i en e-post til VG at han ikke kjenner den konkrete saken VG har omtalt.

– Overordnet vil jeg si at arbeidstagere i Norge ikke skal utnyttes. Norge skal ha skikkelige arbeidsforhold for alle, sier Røe Isaksen.

– Skurkene i arbeidslivet skal tas, og regjeringen har fått flertall for strengere straffer mot lønnstyveri og annen arbeidslivskriminalitet for å sikre arbeidstagerne, legger han til.

Røe Isaksen viser at det er en rekke nye bestemmelser som vil være gjeldende fra nyttår.

Da vil straffansvar for lønnstyveri tas inn i straffeloven, det vil være en økning av strafferammen for alvorlige brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven fra tre til fem år – og det vil komme et krav om at lønn må betales via bank, slik at lønnsutbetaling med kontanter generelt blir brudd.