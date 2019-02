SKJØTEFEIL: Punkteringene kom av denne feilen på bruskjøten på E6 mellom Vestby og Son. Foto: Nyhetstips.no

Yrkessjåfør varslet om feil på veien et døgn før punkteringene

Vegvesenet beklager etter at en ødelagt bruskjøt på E6 mellom Vestby og Son førte til massepunkteringer onsdag.

Yrkessjåfør Kenneth Hansen sier til VG at han kjører hver dag på strekningen hvor punkteringene skjedde. Tirsdag morgen, ett døgn før punkteringene, merket han et høyt smell da han kjørte over bruskjøten.

– Jeg tenkte «Her er det noe som ikke stemmer».

– Må dødsulykke til før det gjøres noe

For å unngå at det skulle skje noen ulykker ringte han Statens vegvesen for å fortelle hva som hadde skjedd, hevder Hansen.

– Jeg ringte dem umiddelbart. Da ble jeg satt til en som har med det å gjøre. Der fortalte jeg at det var et problem med bruskjøten og de sa de skulle ta det videre. Men det gjorde vel mest sannsynlig ikke, sier han.

OPPDAGET FEILEN: Yrkessjåføren Kenneth Hansen merket at noe var galt med veien og meldte ifra til Statens vegvesen. Ett døgn senere punkterte flere biler på samme sted. Foto: Kenneth Hansen

Yrkessjåføren er sikker på at hendelsen fant sted på samme sted som alle punkteringene. Det var også et veldig merkbart smell.

– Det føltes som jeg fikk punktering på flere dekk, sier Hansen.

Da han havnet i kø på vei inn onsdag morgen slo opplevelsen fra dagen før ham.

– Man tenker jo at det må en dødsulykke til før det gjøres noe.

– Det som har skjedd er at en bruskjøt har gått i oppløsning. Metallet har løsnet fra betongen under, og jernet har løfta seg, sa trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Hans Are Dahl, til VG tidligere på onsdag.

Ikke unormalt med støy

Statens vegvesen bekrefter overfor VG at de tirsdag morgen mottok en henvendelse om støy fra en brufuge i nordgående retning på Ev 6.

– Entreprenøren vår var ute og sjekket denne, og vurderte det slik at det ikke var noe umiddelbar fare, sier kontrollingeniør Fredrik Johan Nyland i Statens Vegvesen.

Han forteller at det ikke er unormalt at en brufuge lager støy ved overkjøring, men legger til at det var planlagt med utbedring av fugen natt til torsdag - uavhengig av meldingen fra yrkessjåføren.

– Sett i lys av andre tilsvarende situasjoner ved støy fra brufuger, tilsier erfaringene at man har forholdsvis god tid på seg for å utbedre brufugene, sier han, og legger til:

– Statens vegvesen beklager denne hendelsen som inntraff i dag og at dette rammet brukerne av vegen slik det gjorde.