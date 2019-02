GJØR UNDERSØKELSER: Statens havarikommisjon er sammen med brannvesenet og Bane NOR og foretar undersøkelser i tunnelen hvor en tenåring mistet livet og to ble alvorlig skadet. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Tunnelulykken i Oslo: Havarikommisjonen på ulykkesstedet

FILIPSTAD (VG) Statens havarikommisjon gjør undersøkelser i tunnelen der en tenåring mistet livet og to er alvorlige skadet etter å ha fått strøm i seg.

Ifølge politiet tok de tre tenåringene seg inn i en tunnel ved jernbanelinjen på Filipstad, der de har kommet i kontakt med en strømførende kilde. Én gutt født i 2003 mistet livet. I tillegg ligger en 15 år gammel gutt og en 16 år gammel jente på sykehus med alvorlige skader.

Statens havarikommisjon er tirsdag formiddag på ulykkesstedet sammen med brannvesenet og Bane NOR.

PÅ ULYKKESSTEDET: Havarikommisjonen på befaring i tunnelen på Filipstad i Oslo mandag formiddag. Foto: Helge Mikalsen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var på ulykkesstedet mandag sammen med politiets åstedsgranskere, der de har et spesielt ansvar om el-sikkerheten og har tilsyn med Bane NOR.

– Det vi ser på er alle former for beskyttelsesbarriere, og hvordan høyspenten var sikret. Altså om det var tilstrekkelig med gjerder, avstand, om den var tilstrekkelig tildekket og om det var tilstrekkelig med avstand til kjøreledning. Vi ser også på advarselsskiltingen og hvilke tiltak man kan gjøre, sier avdelingsdirektør Anne Pedersen til VG.

Pedersen ønsker ikke å kommentere observasjonene nærmere og henviser til politiet.

– Dette er selvfølgelig en veldig trist og alvorlig ulykke, kanskje blant de mest alvorlige ulykkene på flere år. Dette er en sak vi kommer til å se grundigere på etter hvert. Det er flere ting vi ønsker å se på her, både sammen med politiet og alene.

Den 15 år gamle gutten og 16 år gamle jenta som er alvorlig skadet etter strømulykken er fortsatt ikke avhørt, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo-politiet til VG.

– Vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet, men ønsker fortsatt å komme i kontakt med personer som kan vite noe om hva de gjorde i tunnelen.

Han ønsker ikke å kommentere den omtalte kjøreledningen 5,5 meter over bakken, som Bane NOR tror de kom borti.

– Vi ønsker ikke å gå ut med detaljer om hva de kan ha vært borti før vi har gjennomført avhør. Jeg kan heller ikke si noe om relasjonen mellom de tre, sier Skjold.

DØDSULYKKE: En tenåring mistet livet og to er alvorlige skadet etter å ha fått strøm i seg i en tunnel Filipstad i Oslo. Foto: Helge Mikalsen