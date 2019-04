arrow-left

I BESLAG: Politiet har tatt beslag i flere biler under etterforskningen av saken, blant annet en Mercedes og en Audi.

Gjengmiljø mistenkt for grov utpressing: Kjøpte dyre biler og leilighet

En rekke personer, hvor flere skal tilhøre et gjengmiljø i Oslo sør, er mistenkt for å ha truet til seg millionlån.

For pengene skal det ha blitt kjøpt dyre biler, leilighet og klær fra Dolce Gabbana.

– Vi har en teori om at personer som tradisjonelt har finansiert den kriminelle virksomheten sin gjennom narkotika, muligens har begynt å bli litt mer kreative.

Det sier politiadvokat Fredrik Reinertsen til VG.

– Det er lavere straffer for å bli tatt for bedragerier, vinning og utpressing, enn å bli tatt med 20 kilo amfetamin, fortsetter han.

I september fjor aksjonerte Oslo-politiet mot en vaskehall.

Her ble tre familiemedlemmer, som har nektet straffskyld, siktet for grovt heleri. Politiet mener familiemedlemmene brukte forretningen til å hvitvaske narkotikapenger.

Under etterforskningen av vaskehall-saken kom politiet over en større sak:

Fem millioner kroner

Personer fra et kriminelt gjengmiljø i Oslo sør skal ha skaffet seg tilgang til ulike personers bankkodebrikker gjennom truende atferd og tatt opp forbrukslån for flere millioner kroner.

Seks personer har sittet varetektsfengslet i saken.

– Dette er en sak hvor politiet har gått høyt ut. Min klient nekter straffskyld for grov utpressing, sier Inam Ali Ghous, som forsvarer en av de siktede.

Også Unni Fries, som forsvarer en av de andre som har vært fengslet, sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Han avviser å ha en slik rolle politiet har gitt ham. Han har gitt grundige forklaringer på det og svart på de spørsmål politiet har stilt ham, sier Fries

Også de fire andre forsvarerne i saken opplyser at deres klienter nekter straffskyld.

– Per dags dato har 17 personer status som mistenkt eller siktet. De er siktet eller mistenkt for grov utpressing, bedrageri, heleri, dokumentforfalskning og identitetstyverier. Flere av de siktede er kjent av politiet fra tidligere, hvorav noen har knytninger inn i etablerte kriminelle miljøer i Oslo sør, sier Reinertsen.

Fem personer er registrert som fornærmede i saken, samt en rekke finansinstitusjoner.

– Det er gjort låneopptak til biler og leilighet for i underkant av fem millioner kroner. Det er også gjort funn av nærmere 300.000 kroner i kontanter, sier Reinertsen.

Dyre biler og merkeklær

Politiet mener pengene fra lånebedrageriene ble brukt til å kjøpe en Mercedes C350, en Audi A6 Limousine, en Mercedes A180, en Volkwagen Golf og en Tesla S.

Politiet mener også at det ble kjøpt en leilighet og elektronikkvarer, samt merkeklær av typen Dolce Gabbana.

Igjen sto de fornærmede med store lån, redde for hva som kunne skje hvis de gikk til politiet med sine historier. Politiet mener de kan ha blitt utsatt for vold og trusler. Flere av de fornærmede ønsker ikke å forklare seg for politiet om hva som har skjedd.

– Etterforskningen av denne saken startet opp da man fant ut at en bil var registrert på en av dem som jobbet i vaskehallen, men personen var ikke i besittelse av den. Personen sto imidlertid oppført med et større lån. Vi mener dermed de involverte har begått ID-tyverier og påført de fornærmede disse lånene, sier Fredriksen.

Midler etter VG-avsløring

I sommer avslørte VG hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods fikk vokse frem på Holmlia i Oslo sør over en tiårsperiode, uten at noen klarte å stoppe dem.

Avsløringen vekket et stort engasjement blant justispolitikere. Regjeringen bevilget 70 millioner kroner til en øremerket innsats mot miljøet.

Vaskehall-saken og utpressingsaken med de 17 mistenkte er en del av den såkalte oslosatsingen, som er en pågående innsats mot kriminelle nettverk og gjenger i Oslo politidistrikt.

Politiet bekrefter at innsatsen i de to sakene er støttet av midlene politiet fikk etter VGs avsløring.

Publisert: 02.04.19 kl. 08:59