OPPOVER: KrF-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med siste måling. Siv Jensen og Frp opplever også en mulig Listhaug-effekt. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

VGs partibarometer: Listhaug-effekt for KrF og Frp

Publisert: 10.04.18 18:45 Oppdatert: 10.04.18 18:57

INNENRIKS 2018-04-10T16:45:50Z

Frp kryper oppover på VGs siste partibarometer, mens Høyre beveger seg sakte nedover. KrF gjør et byks siden deres svake måling i mars.

I partimålingen fra Respons Analyse går både Arbeiderpartiet og Høyre noe ned, mens Frp ser ut til å beholde den såkalte Listhaug-effekten.

På forrige VG-måling, som ble publisert etter mistillitsforslaget mot daværende justisminister Sylvi Listhaug, fosset Frp frem, til 16 prosent .

Denne månedens måling viser at velgerne ser ut til å bli: Frp kan registrere en liten økning, til 16,3 prosent.

KrF gjør et hopp fra svake 3, 2 prosent på VGs måling i mars til 4,5 prosent.

– Jeg er veldig glad for at KrF får en så betydelig fremgang, selv om det er fra et lavt nivå. Jeg håper velgerne ser KrFs viktige stemme i norsk politikk, og at de ser betydningen av en satsing på familiene og skolen, mot sorteringssamfunnet og for en bedre omsorg for dem som trenger det mest, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i en tekstmelding til VG.

Listhaug-effekt

Rødt er på en stigende trend og nærmer seg sperregrensen. Partiet stjeler velgere fra Arbeiderpartiet.

– Denne målingen bekrefter imidlertid oppslutningen om Frp, og viser at Listhaug-effekten for partiet består, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til VG.

Han mener at også KrF ser en Listhaug-effekt.

– De velgerne som stemte på KrF i høst, kommer tilbake. I mars var det knyttet usikkerhet til hva Hareide ville gjøre i den saken, sier Olaussen.

KrF endte med å lande på å stemme for mistillitsforslaget mot Listhaug, men justisministeren trakk seg før partiet måtte ta stilling til om de skulle bli med på å velte regjeringen.

Valgekspert Bernt Aardal mener det viktigste mønsteret er at Frp beveger seg oppover og Høyre beveger seg nedover.

– Ap holder seg på sin side veldig stabilt. Det er ingen særlig forandringer, sier han.

Grande: – Må oppover

Venstre, som holder sitt landsmøte på Gardermoen kommende helg, sliter med å se resultat på av deltagelsen i regjering på dette partibarometeret.

Partiet er farlig nær sperregrensen med 4,1 prosent på målingen.

– Det betyr at vi klarer å holde oss, men vi må videre oppover. Vi klarte å løfte oss enormt gjennom valgkampen, og fikk et bra valgresultat, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Hun har troen på at innsatsen i regjering fremover vil gi større uttelling for partiet.

– Jeg synes et liberalt parti må være rimelig stort, så vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier Grande til VG. Hun vil imidlertid ikke tallfeste noen målsetting på hverken, fem, seks eller syv prosent. Hun gleder seg imidlertid over at partiet har sett femtallet flere ganger siden valget.

– Femtallet må gjerne bli sekstall og enda større for min del, sier Grande.

