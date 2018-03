STENGT: Mange av veiene i Finnmark er stengt skjærtorsdag. Foto: Vegvesenet

Vegtrafikksentralen – Nesten alt av veier er stengt i Finnmark

Publisert: 29.03.18 10:22 Oppdatert: 29.03.18 11:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-29T08:22:37Z

– Det er nesten bare i indre Finnmark og i Sør-Varanger at veiene er åpne, ellers er nesten alle veier i fylket stengt, sier Vegtrafikksentralen til VG.

I landets to nordligste fylker har skred eller fare for skred sørget for stengte veier mange steder.

– Det er meldt dårlig vær i dag, med sterk vind og snøfokk som ikke skal minke før utover dagen. Deretter må mannskapene rydde opp, sier trafikkoperatør Bente Nyland til VG.

Ifølge Vegvesenets oversikt er minst 10 veistrekninger i Troms stengt som følge av uvær, ras eller fare for ras. Blant dem er veien inn til bygda Oldervik i Troms, der 23 måtte bli evakuert i båt som følge av et større ras onsdag kveld, skriver NTB.

I Finnmark er det flere bygder og fiskevær der eneste innfartsåre er stengt. Blant dem er Båtsfjord, Skjånes, Mehamn, Dyfjord, Honningsvåg, Kamøyvær, Nordkapp, Gjesvær og Havøysund.

E6 er stengt ved Sennalandet, på Kvænangsfjellet og på strekningen mellom Nordkjosbotn og Alta.

– Ta med spade og mat

– Jeg vil råde folk til å sjekke hvilke veier som er åpne før de drar. Sørg for å ha med varme klær, spade, mat og varm drikke hvis man skulle bli stående, sier trafikkoperatøren.

Hun sier at Vegvesenets mannskaper forløpende gjør vurderinger om det er trygt å åpne veiene.

– De kjører rundt og forsøker å holde åpent så mye som mulig. Men vi venter på bedre vær.

Det er utstedt snøskredvarsel for Vest-Finnmark og Finnmarkskysten på nivå 4 - det nest høyeste nivået - torsdag.

– Noen store naturlige skred ventes, heter det på nettsidene til Varsom .

Rasfaren skyldes kantkornet snø under skarelag og nysnø.

– Ytterligere pålagring av snø i allerede velfylte leområder opprettholder en stor skredfare i regionen. Under fokksnøen lurer vedvarende svake lag, og skredaktivitet den siste tiden viser at det også er mulig å påvirke disse lagene, står det i skredfarevurderingen.

Denne artikkelen handler om Vær

Skred

Finnmark

Troms