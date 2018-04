DØDE PÅ HYTTA: Den 46 år gamle moren er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica (13), som døde av avmagring på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Foto: Harald Henden/VG

Krever fire års fengsel for moren til Angelica (13)

Publisert: 04.04.18 13:39 Oppdatert: 04.04.18 13:59

GJØVIK (VG) Statsadvokat Arne Dymbe mener moren bevisst unndro Angelica (13) fra livsnødvendig helsehjelp, og at saken grenser mot forsettlig drap. Han krever at moren dømmes til fire års fengsel.

– Det har vært et tankekors fra aktoratet at forholdet faktisk kan dekkes av bestemmelsen om forsettlig drap. Tiltalte har bevisst unndratt Angelica fra kontakt med helsevesen, barnevern og skole, selv om hun visste at datteren kunne dø, sa statsadvokat Arne Ingvald Dymbe i sin prosedyre i Valdres tingrett onsdag.

Fakta Dette er saken 13 år gamle Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Ifølge tiltalen unndro den 46 år gamle moren datteren Angelica (13) fra ordinær skolegang og helsehjelp, og tok henne med til familiens hytte i Beitostølen den 5. oktober 2015. En drøy måned før 13-åringen og moren flyttet opp på familiehytta veide Angelica 41,2 kilo. Da hun døde på nyttårsaften – fire måneder senere – ble vekten fastsatt til 21,7 kilo. 13-åringen hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre brøt loven i behandlingen av 13-åringen. Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Han la onsdag ned påstand om at moren til Angelica blir dømt til fire års fengsel for ikke å ha sørget for at datteren fikk livsnødvendig helsehjelp. Ett av årene gjøres betinget.

13-åringen ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert.

– Angelica havner i en situasjon som ligner på frihetsberøvelse. Det er ikke blitt brukt tvang eller makt i vanlig forstand, men hun har ikke mulighet til å komme seg vekk. Sykdommen hindrer henne også i å varsle andre, sier Dymbe.

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling .

Morens forsvarer, Aasmund Sandland, ønsker ikke å kommentere påstanden på nåværende tidspunkt.

Aktor: Overkjørte datteren

Statsadvokat Dymbe peker på at et av de største problemene i denne saken, er at Angelica ikke hadde en egen stemme. Han mener at moren overkjørte datteren, på tross av at 13-åringen selv ønsket å få hjelp med spiseforstyrrelsen.

– Et av de store problemene er at Angelica aldri fikk snakke selv. Det var alltid mor som førte dialogen med helsevesenet.

Moren var med på nærmest alle samtaler hos behandlerne til Angelica, og flere ganger møtte den tiltalte moren opp alene. Siste gang Angelica selv var i kontakt med helsevesenet, var da hun var hos fastlegen i august 2015.

Gjennom sin prosedyre onsdag tegnet Dymbe et bilde av en mor som gjennom flere år fremsto svært lite samarbeidsvillig med helsevesenet og barnevernet, og som satte strenge grenser for hvordan behandlingen av datteren skulle være.

Aktor mener at moren systematisk la helsepersonell som motsa henne for hat, og gjennomgående gjorde seg selv til et offer.

– Hennes krenkbarhet og hennes synspunkter på at alle andre har feil har vært et dominerende trekk i bildet, og har vært med på å hindre henne i å gjøre det som er riktig, sier Dymbe.

Kalte datteren «idiot»

Moren har skrevet flere brev til helsevesenet, barnevernet og skole, og hun har også skrevet «avtaler» mellom henne og Angelica. Disse ble funnet på PCen hennes.

I brevene kommer det frem svært nedsettende karakteristikker om helsevesenet og apparatet rundt, hvor moren i en av tekstene beskriver behandlerne på sykehuset som «koko».

Moren har også truet med å ta sitt eget liv, at 13-åringen vil miste hele familien om hun blir innlagt, og i et brev betegner hun sin egen datter som «skrullete» og «idiot» fordi hun ødelegger seg selv.

– Ifølge tiltaltes forklaringer var alt normalt mens de var på Beitostølen. Det kan umulig stemme sett i forhold til Angelicas helsesituasjon. Hennes forklaring fremstår overhodet ikke troverdig og kan ikke legges vekt på, sier Dymbe.

– Var allerede død da moren ringte AMK

Aktor ber også retten legge til grunn at Angelica allerede var død da moren ringte AMK nyttårsaften kveld. En lydekspert som vitnet i retten har uttalt at han ikke kunne høre lyder av aktivitet når AMK-sentralen instruerte den tiltalte kvinnen i hjerte- og lungeredning av den 13 år gamle datteren.

Dymbe mener det straffeskjerpende at hun, slik han uttrykker det, «faker» gjenopplivning.

– Hun snakker usant når hun ringer AMK, sier Dymbe.

Moren har kun delvis forklart seg om forholdene rundt datterens død, men har ikke vært i stand til å avgi forklaring i retten.

I politiavhør har hun forklart at datteren ønsket å bli frisk på egenhånd, og at hun truet med å skade seg selv om hun ble innlagt på sykehus.

Hun fortalte også i avhør at datteren ble mobbet, og at skolene sviktet , noe som førte til at tiltalte bestemte at de skulle flytte til hytta på Beitostølen for å gi hjemmeundervisning.

De rettspsykatrisk sakkyndige har konkludert med at den tiltalte moren er strafferettslig tilregnelig.