LETER ETTER SVAR: Statsminister Erna Solberg mener Norge må ha på plass et nytt og bærekraftig skattesystem for biler. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Kilder til VG før regjeringens budsjettkonferanse: – Ikke en eneste krone ledig til nye satsinger

GARDERMOEN (VG) Nordmenns appetitt på subsidierte elbiler er med på å spise opp regjeringens handlingsrom i statsbudsjettet i 2020.

Publisert: 18.03.19 23:10







Dermed blir det knallhard kamp om kronene på Solberg-regjeringens interne budsjettkonferanse som starter tirsdag.

Kassen er så å si tom for friske penger til nye satsinger for den ferske flertallsregjeringen, ifølge flere personer i regjeringsapparatet som VG har snakket med.

Tiden hvor politikerne badet i penger de kunne bruke til økte utgifter og lavere skatter, er definitivt over.

På seks år har årlige avgiftsinntekter fra bilistene alene falt med 12 milliarder kroner.

Eldrebølgen slår inn

Og i 2020 slår eldrebølgen tungt inn i statsbudsjettene. Utgiftene til pensjon, trygd og omsorg ligger an til å øke med opp mot 15 milliarder kroner fra 2019 til 2020, ifølge VGs opplysninger.

– Når folk kjøper elbil og lavutslippsbiler, får vi mindre penger inn. Det er en god nyhet for klimaet, men en dårlig nyhet for skatteinntektene. Men på lang sikt er vel miljøet viktigere enn skatteinntektene, ettersom kime er en av våre aller største utfordringer, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Nytt bilskattesystem

På parkeringsplassen utenfor Høyres landsmøtesal på Gardermoen står fete Teslaer og andre elbiler parkert side om side. Det illustrerer noe av dilemmaet som regjeringen må stupe inn ifra tirsdag:

Da samler Erna Solberg sine statsråder på Hurdalsjøen til budsjettkonferanse, hvor regjeringen skal avklare hovedlinjene i statsbudsjettet for 2020.

– Innen 2025 må vi ha på plass et nytt og bærekraftig skattesystem for bilene. Det året tenker vi at alle biler som selges, er lavutslippsbiler. Alle i norsk politikk er på leting etter svaret, og veiprising er et alternativ. Dette er en stor inntektskilde som er blitt betydelig mindre, sier Solberg.

les også Erna vil være statsminister til 2025: – Skal vi bevare Norge som velferdssamfunn må vi omstille Norge

Røde og blå mapper

Finansminister Siv Jensen (Frp) har denne uken sendt røde og blå mapper til sine regjeringskolleger. I den røde mappen beskrives de økonomiske utsiktene og det såkalte handlingsrommet. VGs kilder sier at handlingsrommet er historisk trangt:

Høyere gjennomsnittlig levealder og høyere gjennomsnittlig pensjon øker utgiftene til folketrygden med om lag 10 milliarder kroner årlig. Kostnadene til kommunal pleie og omsorg øker i tillegg med om lag fem milliarder.

I 2020 kommer også den fulle regningen for løftet om økt barnetrygd, som KrF fikk igjennom på Granavolden.

Må omprioritere

Henrik Asheim (H), leder i Stortingets finanskomité, sier det slik:

– Norsk politikk må omstille seg til en ny virkelighet. Nå slår eldrebølgen for alvor inn i budsjettene. Skal vi få til nye satsinger, må vi omprioritere, sier Asheim til VG.

ELBILER: Henrik Asheim (H) sier at nye satsinger på statsbudsjettet må finansieres med omprioriteringer. Parkeringsplassen utenfor Høyres landsmøte illustrerer poenget: Elbilene gir staten lavere skatteinntekter enn fossile biler. Foto: Alf Bjarne Johnsen

Andre i regjeringsapparatet som VG har snakket med, sier at dyre løfter fra den ferske regjeringsplattformen fra Granavolden i januar, ikke er finansiert:

– Det finnes ikke en eneste krone ledig til nye politiske satsinger, sier en person med kunnskap om det store bildet.

Regningene fra gammel politisk moro forfaller også til betaling:

Det skal bygges veier og jernbane i høyt tempo i tråd med Nasjonal Transportplan. Den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret skal finansieres, bistandsbudsjettet skal opprettholdes på en prosent av BNI, og flere store sykehusutbygginger er på gang.

Regjeringspartiene har sammen forpliktet seg til ikke å øke skattene for å finansiere nye satsinger.

– Generelt er hovedutfordringen at det går så godt i norsk økonomi at vi ikke kan bruke så mye penger, sier Erna Solberg.