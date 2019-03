arrow-left











Politifolk ved Waras bolig nå - pressekonferanse snart

NYDALEN (VG) PST har innkalt til pressekonferanse om truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Samtidig jobber flere politifolk ved Waras bolig.

Publisert: 14.03.19 15:30 Oppdatert: 14.03.19 15:55







PST innkalte til pressekonferansen med halvannen times varsel torsdag ettermiddag. Den starter klokken 16.

Etter det VG kjenner til er det PST-sjef Benedicte Bjørnland som vil møte pressen. Justisministeren kommer ikke til å være tilsteder.

– Vi vet ikke hva som kommer, så vi avventer pressekonferansen klokken 16, sier pressekontakt Andreas Bjørklund i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.

Like før klokken 15.30 er VG tilstede ved Waras bolig. Der driver Kripos med tekniske undersøkelser.

Blant annet blir en bil tauet inn. Det er foreløpig uklart hvorfor dette skjer og hvem som disponerer bilen, men etter det VG forstår er det snakk om en leasing-bil. De har også hugd opp en steinhelle på gårdsplassen like bak der bilen stod.

Politiet er også til stede med flere patruljer. Innsatsleder sier til VG at de bistår PST.

Onsdag skrev VG at ett eller flere av overvåkingskameraene utenfor Waras bolig skal ha vært ute av funksjon da en bil på eiendommen ble påtent natt til søndag.

Helgens angrep var det femte i rekken av kjente angrep mot justisministeren på tre måneder.

TAR BILDER: En politimann utstyrt med kamera er blant de som er ved Tor Mikkel Waras eiendom torsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen/VG

Uhyggelig

Det startet i desember med tagging på Waras bolig og bil. I januar ble en søppeldunk påtent. I februar ble et tøystykke med flasker ble funnet, bundet fast med knute i en krok, under støtfangeren på bilen. Disse inneholdt brennbar væske. 2. mars mottok familien et brev som ble oppfattende som truende, og natt til søndag ble det oppdaget en brann i statstrådens bil.

les også Kilder til VG: Ett eller flere kameraer ute av funksjon under helgens Wara-angrep

I tillegg har det ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland skjedd flere hendelser som er holdt hemmelig for offentligheten.

TAGGING: Ordet «rasist» var både korrekt og feil stavet på henholdsvis justisministerens bil og bolig etter det første angrepet i desember i fjor. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det første angrepet kom kort tid etter at Waras samboer Laila Anita Bertheussen skrev en kronikk der hun kom med skarp kritikk mot teaterforestillingen «Ways of seeing».

Regissør Pia Maria Roll forsvarte teaterstykket, og sa i et intervju med VG at de ikke hadde gjort noe ulovlig.

Tor Mikkel Wara har selv sagt at han ser hendelsene i sammenheng med at samboeren anmeldte teaterstykket, men har påpekt at det ikke betyr at noen knyttet til stykket står bak.

Wara har kalt angrepene uhyggelige.

Saken oppdateres.

MØTTE PRESSEN: Justisminister Tor Mikkel Wara snakket om angrepene på familien tirsdag ettermiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN