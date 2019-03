REKRUTTERING: Statsministeren mener flere kvinner må inn i, og bli i, Forsvaret. Her står hun sammen med landstillitsvalgt Lise Veronica Huynh (t.h.), og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.v.). Foto: Vestrum, Alexander / NTB scanpix

Erna Solberg om Forsvarets sjokkrapport: – Vet de er forbannet

Erna Solberg er under kvinnedagen i møte med Forsvaret for å finne ut av hvordan de kan rekruttere og beholde flere kvinner, etter sjokkrapporten om mobbing og trakassering i Forsvaret.

– Forsvaret skal sikre vår trygghet, og da må de også sikre trygge rammer for alle de som jobber i Forsvaret, sier Erna Solberg i sin tale til personell fra ulike forsvarsgrener den 8. mars.

– Når de sier at de er forbannet, så vet jeg at de er forbannet også. De er indignerte, sier hun om forsvarssjefen og forsvarsministeren.

Det hun refererer til, er resultatet fra Forsvarets nye undersøkelse hun refererer til – som både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har reagert kraftig på.

Undersøkelsen som 8805 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt på, viser at 23 kvinner og 20 menn i Forsvaret sier at noen har hatt sex med dem uten samtykke det siste året. Den viser også at både mobbing og trakassering er svært utbredt.

– Må rekruttere kvinner

Erna Solberg snakker om hvordan det er viktig at Forsvaret er nødt til å rekruttere flere kvinner, i tillegg til å skape en arbeidsplass der kvinner vil bli.

– Vi må sørge for at kvinner velger Forsvaret, og at kvinner velger å bli i Forsvaret. Forsvaret trenger de beste – vi må rekruttere fra hele befolkningen, og ikke bare fra den mannlige halvdelen, sier Solberg.

– Hvordan kan vi rekruttere bedre? hva må til for å beholde dem som er best?, spør hun.

Louise K. Dedichen, Norges første kvinnelige admiral, har refset ukulturen i ukulturen i Forsvaret. Hun mener ledere må bli målt på hvor mange kvinner de ansetter, og etterlyser måltall i hele organisasjonen, fra toppen og ned.

– Det går ikke an å bare tenke på at man skal få inn flere kvinner (...) Vi leverer på det vi blir målt på, og det må stilles krav. Vi må gå bort fra denne veldige underrepresentasjonen, sa hun til VG.

Statsministeren nevner ikke måltall i sin tale. Men sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og representanter fra de ulike våpengrenene skal hun i dag diskutere hva man kan gjøre for å rekruttere flere kvinner.

– Muligheter uavhengig av kjønn

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen følger opp med og snakker om hvordan de varierte oppgavene Forsvaret har, løses best om man har ansatte fra begge kjønn. Og at både menn og kvinner må ha interessante utfordringer, og bli inkludert og respektert.

– Å rekruttere og beholde kvinner, krever sannsynligvis særskilt fokus, sier han.

Både Daniel Thomassen, skipssjef i Sjøforsvaret, og Fenrik Therese Leerbeck i Krigsskolen følger opp med sine erfaringer. Begge tar opp at de ikke ønsker at kvotering skal bli en mulig løsning på kvinne-rekrutteringsproblemet, og Leerbeck sier det kan tære på tilliten til kvinner.

– Min erfaring er at forsvaret er et hav av muligheter og at mulighetene er de samme helt uavhengig av kjønn. Man må ville det nok, og man må være villig til å prioritere, og når man gjør det er det ekstremt mye læring på kort tid, sier Leerbeck.

Hun snakker også om at en «noe påtvunget» bevisstgjøring fra flere om det å være kvinne i et mannsdominert miljø kan gi både positive og negative opplevelser, og at hun selv har opplevd det i Forsvaret.