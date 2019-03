RYKKET UT: En mann er funnet med stikkskader i Asker mandag kveld. Foto: Vegard M. Aas / Presse 3.0

Mann funnet med stikkskader i Asker

En mann i begynnelsen av 20-årene er funnet med stikkskader i Asker. Mannen er fraktet til sykehus. Flere personer ble sett løpende fra stedet.

Hendelsen skal ha skjedd i tilknytning til en leilighet i en blokk i Asker, opplyser operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til VG. En nabo skal ha sett den skadede i gangen utenfor leiligheten med stikkskader og tatt kontakt med politiet.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent og mannen er fraktet til sykehuset.

– Vi jakter nå seks-syv personer som løp fra stedet, men vi har veldig dårlig beskrivelser av disse. Vi har sendt ut en hundepatrulje, sier Skott til VG.

– Vi jobber nå på stedet med avhør av vitner, samt sikring av åstedet, sier Skott.

Naboen som ringte politiet opplyste at mannen var blitt knivstukket. Skott forteller at de ikke har funnet en kniv på åstedet, men at den fornærmede har «skader som er forenelig med en skarp gjenstand».

– Vi har ikke kontroll på kniv, så det kan også være snakk om en skarp gjenstand, sier Skott.

– Vi har ikke fått avhørt den skadede.

