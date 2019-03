BREVDUE: Ved middagsbordet hjemme hos Jonas Gahr Støre på Ris i Oslo, overrakte Aps nestleder Hadia Tajik brevet fra tre 14 år gamle elever om at metoo-kampanjen også trengs i skolegården. Foto: Privat

Tajik ga metoo-brev fra 14-åringer til Hillary Clinton

Ungdomsskoleelevene ga ikke opp da de ikke fikk møte Hillary Clinton personlig. I stedet skrev de et brev til den tidligere amerikanske presidentkandidaten og førstedamen.

Under den private skreimiddagen hjemme hos Ap-leder Jonas Gahr overrakte Aps nestleder Hadia Tajik brevet til Hillary Clinton fredag kveld.

– Hun takket for det. Hun virket nysgjerrig, interessert og imponert over det motet og initiativet de hadde vist. Brevet ble godt mottatt. Samtidig spurte hun om det var mulig å få gitt dem en tilbakemelding. Jeg forsikret henne om at de hadde vedlagt en e-post-adresse i brevet, sier Tajik til VG.

Tidligere fredag kveld tok de 14 år gamle jentene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund et oppgjør med sexisme i skolen under sin tale på Youngstorget i Oslo:

Tajik forteller at de tre unge damene kontaktet henne under en 8. mars-tilstelning på Kulturhuset i Oslo.

– De hadde fått høre at blant andre jeg skulle møte Hillary Clinton. Så de ønsket å få treffe henne selv, for å fortelle at metoo også var viktig for de aller yngste kvinnene. Det prøvde vi å få til, men det lot seg ikke gjøre fordi det stramme programmet var fastlagt lang tid i forveien.

– Da ble det foreslått at de kunne skrive et brev til Hillary som jeg kunne overlevere. Jeg vet ikke hva som sto i brevet, jeg var bare mellomkvinne. Det synes jeg var fint å få gjøre, sier Tajik.

STUDERER: Hillary Clinton ville gjerne gi en tilbakemelding til brevskriverne når hun hadde lest brevet. Foto: Privat

– Jeg har hatt offentlige verv i over 10 år. Hele tiden har jeg fått høre slike historier om alle kvinner. Etter hvert blir du litt nummen. Du venner deg til det på en måte. Det gjør ikke så vondt som det burde gjøre lenger. Man resignerer nesten litt. Så dukker det opp tre unge damer, med et budskap som er stå sterkt og tøft og viktig. Det gjorde et meget sterkt inntrykk. De av oss som er kommet oss opp og fram har et spesielt ansvar. Slik at vi ikke trekker stigen opp etter oss. Derfor var det en sann glede å overlevere dette brevet, sier Hadia Tajik.

arrow-right expand-left SAMTALEPARTNERE: Hillary Clinton var USAs utenriksminister i fire år. Samtidig var Støre Norges utenriksminister. De ble godt kjent.

– Hvordan var middagen ellers?

– Hyggelig og interessant. Vi snakket om både norsk og amerikansk politikk. Hun hadde skarpe observasjoner.

– Hadde hun noen gode vitser om Donald Trump?

– Det vil jeg ikke kommentere, ler Hadia Tajik.

Støre sa i en tekstmelding til VG fredag at han og Clinton var nære kolleger i fire år, og at hun er en av dem han kom nærmest under sin tid som utenriksminister.

– Vi har holdt kontakten, jeg har besøkt henne hjemme i Washington og hva er hyggeligere enn å invitere henne og gode kvinnelige kolleger hjem på middag på kvinnedagen.

Clinton ankom Støres bolig cirka klokken 19.45 fredag kveld, og det var torskemiddag på menyen.

– Sist hun var i Norge i 2012 spiste vi fantastisk fisk i Tromsø, derfor ville jeg servere torsk i dag, fortalte Støre til VG tidligere fredag.

TORSK: Jonas Gahr Støre serverte fersk skrei til den tidligere presidentkandidaten. Fra venstre: Anniken Huitfeldt, Støre, Marit Slagsvold, Camilla Stoltenberg, Clinton og Hadia Tajik. Foto: Privat

På grunn av Støres tette program var det ikke Ap-lederen selv som sto over grytene, men en kokk. Festlighetene varte til rundt halv elleve fredag kveld, og på grunn av glattisen i hovedstaden støttet Støre den 71 år gamle hedersgjesten til bilen.

– Det har vært et veldig hyggelig middagsselskap, og interessante diskusjoner om norsk politikk, amerikansk politikk og verdenspolitikk, forteller Støre til VG etter at selskapet var over.

TO SØSTRE: Anniken Huitfeldt er leder av Stortingets utenrikskomité. Lillesøsteren er stabssjefen til partileder Støre. – Tar av meg Hillary-øredobbene og tenker på at jeg har møtt en av mine største politiske forbilder. Nedpå og veldig kul, skrev Huitfeldt på sin egen Facebook-side. Foto: Privat