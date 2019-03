FØRSTE DAG: Jon Aron Johnsen (35) begynte å jobbe på Clarion Collection i Drammen onsdag forrige uke. Her er han sammen med daglig leder Trine Bingen (t.v.) og karriereveileder fra Sonans karriere Hege Hansen. Foto: Harald Johnsen

Jon Aron (35) sto i to år lang kø – nå har han fått jobb

Da Jon Aron Johnsen flyttet til en ny kommune, mistet han tilbudet om tilrettelagt arbeidsplass. Men så fikk familien en telefon fra et hotell i Drammen.

Publisert: 08.03.19 16:15 Oppdatert: 08.03.19 16:50







I februar skrev VG om Jon Aron Johnsen, som sto uten arbeid etter at familien flyttet fra Drammen til nabokommunen Røyken.

Foreldrene fikk beskjed om at sønnen, som har Downs syndrom, måtte vente i opptil to år på å få en tilrettelagt arbeidsplass. Dermed tilbrakte Jon Aron mesteparten av tiden hjemme sammen med foreldrene, som begge er pensjonister.

Men for et par uker siden ble familien kontaktet av Clarion Collection i Drammen. Ledelsen hadde lest om Jon Aron i VG, og ville gjerne bidra.

Onsdag forrige uke hadde 35-åringen sin første arbeidsdag. Jon Aron sier at det har gått bra, og at de ansatte er veldig hyggelige.

– De er snille, greie og ærlige.

GLAD I MUSIKK: Jon Aron liker å synge og spille gitar. Han viste frem gitaren sin da VG møtte ham hjemme i Røyken i februar i år. Foto: Krister Sørbø

– Snudd opp ned

Da VG snakket med ham fredag ettermiddag, gledet han seg over alle hundene som er på hotellet i forbindelse med en hundeutstilling i helgen.

– Jeg liker både hundegjester og menneskegjester.

Far Harald Johnsen er lettet over at Jon Aron har fått noe meningsfylt å gjøre.

– Hverdagen til Jon Aron er snudd opp ned. De ansatte forteller at han går og smiler hele dagen. Han er så glad og fornøyd, og det merker vi også. Han har blitt en helt annen mann.

les også Utvalg vil fjerne tilskudd for utviklingshemmede

Jon Aron er på jobb mellom to og fire ganger i uken, og følges opp av en tilrettelegger som dekkes av NAV.

– Han får en liste hver dag, slik at han kan krysse av for tingene han har gjort. Dagsplanene kan blant annet være å støvsuge, tørke støv, plukke søppel og sjekke lyspærer. Og han elsker å rydde og ordne i resepsjonen, sier Harald Johnsen.

les også Helsetilsynet refser tilbud til utviklingshemmede: – Det kunne ikke vært verre

– Helt fantastisk

Clarion Collection er en del av Nordic Choice Hotels.

– Vi jobber i en hotellkjede som er opptatt av mangfold. Vi jobber med mange som trenger et sted der de kan øve seg. I tillegg har en av våre ansatte en sønn med Downs syndrom. Han vet hvor mye det betyr å få tilrettelagt bistand, sier daglig leder ved Hotel Tollboden i Drammen, Trine Bingen.

Hun sier at det hittil har gått over all forventning å ha Jon Aron på jobb.

– Det er en vinn-vinn-vinn-situasjon. Det er bra for Jon Aron, det er bra for våre ansatte og det er positivt for gjestene våre. Og det er fint å kunne gi noe tilbake til samfunnet, sier Bingen, som oppfordrer andre arbeidsgivere til å åpne for mer mangfold.

– Det anbefales på det sterkeste. Det er helt fantastisk og veldig morsomt.