VIL FJERNE: Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener det er ikke er nok å be stortingsgruppen til Frp vurdere å få vekk sukkeravgiften. Han vil den til livs. Foto: Petter Emil Wikøren

FpU: Vil vrake sukkeravgiften – og heller kutte i velferd

Publisert: 22.04.18 12:21

Regjeringens sukkeravgift skaper bitterhet hos Frp. Ungdomspartiet vil be partiets landsmøte om å fjerne hele avgiften, og foreslår kutt i velferdstjenester eller kulturtilbud for å dekke inn milliardtapet.

– Vi mener at når revidert nasjonalbudsjett vedtas i juni, må vi gå tilbake på denne avgiftsøkningen. Hovedårsaken er de utilsiktede konsekvensene den har ført til for norsk næringsliv, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til VG.

Det var i januar i år at den såkalte sukkeravgiften økte med 83 prosent, som følge av budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene i fjor. Avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42 prosent.

På Frps landsmøte neste helg skal delegatene ta stilling til et resolusjonsforslag som slår fast at avgiftsøkningen har fått uheldige konsekvenser. I forslaget fra Møre og Romsdal Frp vises det til at sukkeravgiften har ført til et prishopp i butikkene.

«Landsmøtet ber stortingsgruppen vurdere uheldige konsekvenser av økning av ulike avgifter, blant annet på sukker og sjokolade, og i den forbindelse vurdere reversering av avgiftene», heter det i forslaget, som er innstilt vedtatt av landsstyret.

Men forslaget går ikke langt nok, mener FpU-lederen:

– Jeg mener at de fire partiene fint bør kunne sette seg ned og diskutere hvor man kan kutte i utgifter for å få vekk denne avgiften. Hvis konsekvensen er at man får mindre penger inn ved avgiften fordi folk handler mindre i Norge, er hensikten borte. Det blir som å skyte seg selv i foten, sier Svendsrud, som understreker at han forstår behovet for kompromisser i budsjettforlik.

Vil kutte i velferd

Da Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF landet budsjettenigheten i fjor, ble sjokolade- og sukkeravgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer økt med rundt 1,8 milliarder kroner .

Svendsrud foreslår å dekke inn for tapene ved å kutte i for eksempel budsjettene til Kulturdepartementet eller Landbruksdepartementet, eller i offentlige velferdstjenester.

På spørsmål om hvilke poster han vil tenke seg å kutte, nevner han blant annet kortkurs på folkehøyskolene, fjerning av kemnerkontorene eller kutt i sykelønnen.

Den nye avgiften ble begrunnet med behovet for ekstra kroner i statskassen, men det ble også trukket frem at det kunne gi positive helseeffekter.

Svendsrud mener folk ikke spiser mindre sukker som følge av avgiften, men at det i stedet blir handlet mer i Sverige. NRK kunne tirsdag fortelle om kjøp av 72 bokser brus importert fra Sverige til 349 kroner. I norske dagligvarebutikker må kundene betale 20 kroner boksen.

Til kanalen forteller Morten Hansson i Maxgodis.se om en vekst i netthandelen på 40 prosent etter at avgiften ble økt, skriver NTB.

– I ytterste konsekvens mister vi arbeidsplasser i Norge som følge av dette. Det norsk næringsliv trenger, er forutsigbare rammebetingelser, sier Svendsrud.

– Spør KrF

Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad mener et landsmøtevedtak vil gi stortingsgruppe et signal om at dette er viktig å jobbe med fremover.

– Jeg stemte for denne resolusjonen i landsstyret. Et budsjettforlik endrer ikke vår primærpolitikk, sier han.

Det var Njåstad som i høst la frem budsjettenigheten sammen med KrFs Kjell Ingolf Ropstad, Venstres Terje Breivik og Nikolai Astrup fra Høyre.

– Hvordan skal dere dekke inn tapet hvis sukkeravgiften blir fjernet?

– Det må man spørre KrF om. Det var de som trengte mer penger for å dekke inn for utgiftene de ønsket i budsjettet, sier han.

Njåstad legger til at hvis det er slik at de økte avgiftene bidrar til at handel i Norge reduseres, og man ikke får inn i de 1,8 milliardene, er det naturlig å finne steder å kutte.

