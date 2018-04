VIL HA FORKLARING: Venstres Abid Raja ber partileder Trine Skei Grande forklare seg om sex-saken fra 2008 som har tynget partiet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Raja ber Grande forklare seg om sex-saken

JESSHEIM (VG) Venstre-topp Abid Raja ber partileder Trine Skei Grande forklare seg om sex-saken, slik at partiet får den ut av verden. - Hun bør gjøre det av hensyn til Venstre, sier Raja til VG.

– Jeg ber Trine være så snill å benytte seg av tillatelsen 17-åringen har gitt til at hun kommer med sin forklaring, sier Raja til VG lørdag kveld - like før Venstre samles til festmiddag på landsmøtehotellet på Jessheim ved Gardermoen.

Det var NRK som først meldte om Rajas oppfordring til partileder Grande .

Han mener selve sex-saken og partilederens håndtering av etterspillet ti år etter har overskygget fullstendig de politiske sakene på partiets landsmøte i helgen.

Mens hun går til bords på partiets landsmøtemiddag lørdag kveld, spør VG Trine Skei Grande om hun har noe å si til Rajas oppfordring:

– Nei, det har jeg ikke, sier Grande til VG.

Raja observerer at saken er blitt en belastning.

– Vi i Venstre må legge dette bak oss. Dette har blitt en enorm belastning for både Trine og partiet. Store deler av landsmøtet har vært preget av denne saken. Nå må vi komme oss videre, insisterer Raja.

Han har hittil ikke villet kommentere saken hverken åpent eller anonymt. Etter at han lørdag ble direktevalgt medlem av landsstyret, mener han tiden er inne for å si åpent fra hva han tenker om sex-saken.

Den betente saken handler om et samleie Venstre-lederen hadde med en da 17 år gammel gutt under en fest i Trøndelag i 2008. Hun har så langt nektet å kommentere saken .

– Har du sagt fra direkte til Grande at du mener hun bør fortelle sin versjon fra a til å, Raja?

– Jeg har sagt fra til folk rundt henne, og jeg går offentlig ut med hva jeg mener nå. Hun bør ta invitasjonen fra den nå 26 år gamle mannen på alvor, og få denne saken ut av verden, gjentar Raja.

– Hvordan synes du Grande har håndtert meldingene om at det skal ha vært en nedsnakking av 17-åringen som «enkel» og som «et mobbeoffer»?

– Jeg har ikke hørt Trine Skei Grande uttale seg om en person på denne måten. Jeg har vanskelig for å tro at hun omtaler mennesker på denne måten, svarer Venstre-politikeren som sitter både i Stortingets presidentskap, som er nestleder i stortingsgruppen og medlem i Finanskomitéen.

Grande har i lenger tid vist til en avtale inngått med 17-åringen om at de ikke skulle kommentere saken. Det har han nå fristilt henne til å gjøre .

– Jeg hører at hun gjentatte ganger bruker avtalen vi har inngått som grunn til ikke å uttale seg om hva som skjedde på bryllupsfesten i 2008. Det trenger hun ikke ta hensyn til: Grande står fritt til å fortelle sin versjon av hva som skjedde, sa mannen, som i dag er blitt 26 år, til VG torsdag.

Også han legger vekt på at han ønsker å få lagt saken bak seg.

I januar fortalte han VG sin versjon av historien.

– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig, sier han.

Saken ble nok en gang en het potet da Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe tirsdag tok et oppgjør med Grande om saken .

Bakgrunnen for utspillet hans er blant annet at saken på nytt kom opp i påsken da finansminster Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og Grande ga et intervju til VG Helg. Der ble Skei Grande spurt om eskaleringen av ryktene under regjeringsforhandlingene.