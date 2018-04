INN MED PAPP: Norske dagligvarebutikker kommer til å fjerne hundrevis av tonn plast fra frukt- og grønt-diskene. Bare nye begre under avokadoene vil fjerne 30 tonn plast hos KIWI, forteller KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy. Foto: Thomas Andreassen/VG

Nærmere 400 tonn plast fjernes fra frukt og grønt-diskene

Publisert: 19.04.18 07:06

Nå blir norske dagligvarebutikker mer miljøvennlige. I år kommer frukt- og grøntavdelingene til de største kjedene til å fjerne rundt 400 tonn plastemballasje.

«Plasthvalen»

– Det skjedde noe med folks holdninger til plast etter den tragiske historien med plasthvalen utenfor Bergen. Vi merker det på tilbakemeldingene fra kundene. Nå er alle opptatt av plast, ikke bare dem som fra før var ihuga miljøvernere, sier Kiwi -sjef Jan Paul Bjørkøy og hans kommunikasjonssjef Kristine Arvin.

KIWI-kjeden med over 650 butikker og over 35 milliarder i samlet omsetning vil redusere plastbruken – kjeden har regnet ut at den brukte tusen tonn plast i emballasje for frukt- og grønt i fjor. Totalt skal de fjerne 200 tonn plast fra frukt- og grøntavdelingen innen utgangen av 2020.

Plast er bra som emballasje og er viktig for å bevare varene, særlig gjelder det i frukt- og grønnsaksdisken. Men det går an å redusere, mener KIWI-ledelsen.

Bare ved å fjerne plastskålen under topakningene med avokado og erstatte den med skål i papp, vil KIWI redusere årlig plastforbruk med 30 tonn.

Jordbær i papp

Til sommeren skal jordbær etter hvert komme i pappkurver – når gammelt lager med plastkurver er brukt opp. Dette vil redusere plastbruken med ytterligere 40 tonn.

Totalt tar KIWI sikte på at all plast skal være resirkulerbar i løpet av året. KIWI-ledelsen presiserer at kuttene gjennomføres i samarbeid med BAMA, men etter initiativ fra KIWI og Norgesgruppen.

Landets store grossist innen frukt og grønt – BAMA – er den som gjør de store endringene. Det er nødvendig å bruke noe plast, mener direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Pia Gulbrandsen:

– Til sommeren skal vi levere 20 millioner pappkurver med norske bær til kundene våre. Det betyr 250 til 300 tonn mindre plast. I tillegg skal all plast over i papir.

Hun viser til at BAMA har testet ut jordbærkurver i flere år, men begrene har ikke tålt transporten.

Også Rema 1000 arbeider med forbedringer på dette området, sier sjef for miljø- og samfunnsansvar Kaia Andresen:

– I REMA 1000 jobber vi hele tiden med nye tiltak som er bra for miljøet og for kundene våre. Det å redusere emballasje er et slikt tiltak, og vi er glade for at produsentene gjør det samme, sier hun.

BAMA leverer frukt og grønt til mer enn 60 prosent av det norske markedet – kjedene KIWI, Meny, Spar, Joker og Rema 1000.

Effekten av at avokado-topakninger kommer i pappbeger er også massiv: 120 tonn mindre plast i året til BAMAs kunder.

Coop: – Vi har en jobb å gjøre

Også Coop setter inn tiltak for å redusere plastemballasje, forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

– Vi i Coop tar vår del av ansvaret og er ærlige på at vi har en jobb å gjøre. Vi har eksempler på plastpakker som er pakket inn i plast, og slik kan det ikke fortsette, sier han.

Han forteller at de ikke har noe konkret mål om antall tonn redusert plast, men at et av tiltakene er å gjøre emballasjen mindre.

Kristiansen forteller også at det nå vil komme papirposer som alternativ til plastpose i alle Coop-butikker. Fra før er det kun et utvalg Coop-butikker som har dette alternativet.

Den første uken i mai blir det satt i gang en nasjonal ryddeaksjon i regi av Coop og organisasjonen Hold Norge Rent. Det blir i forkant av aksjonen sendt ut søppelsekker og hansker til omtrent 300 Coop-butikker, som kundene kan ta i bruk for under ryddeaksjonen.