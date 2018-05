PÅ NYTT: UDI har allerede behandlet sakene til flere tidligere enslige mindreårige som fortsatt bor på norske mottak. Så skal de starte på sakene til dem som har flyktet fra Norge, og eventuelt bor på gaten i utlandet. Foto: David Engmo

139 enslige mindreårige får sine saker behandlet på nytt

Publisert: 04.05.18 09:59

Etter at Ap snudde om de såkalte «oktoberbarna» skal 139 enslige mindreårige asylsøkere få saken sin behandlet på nytt. UDI sier til VG at alle de har behandlet sakene til så langt, har fått opphold.

Ap fikk i november flertall for et hasteforslag om å stanse returene for noen av de enslige mindreårige som egentlig måtte ut av Norge da de fylte 18 år . I stedet skulle de få sakene sine behandlet på nytt under nye sårbarhetskriterier.

I en pressemelding skriver UDI nå at 390 enslige mindreårige har søkt om å få behandlet saken sin på nytt – og at 139 saker skal behandles på nytt.

– De få sakene vi har behandlet allerede, er dem som befinner seg på mottak i Norge. De har alle fått en tillatelse. Vi har begynt med de yngste, men vi har enda ikke begynt å realitetsbehandle søknadene til dem som befinner seg på ukjent adresse – da mest sannsynlig i utlandet, sier assisterende avdelingsdirektør Torun Mølstad i asylavdelingen i UDI til VG.

Hun forteller at UDI har satt et internt mål om at alle som har søkt på nytt skal få svar i løpet av høsten. Alle de 139 søkerne som får søknaden behandlet på nytt, kommer fra Afghanistan. En knapp tredel av dem oppholder seg i Norge.

Ni av dem har allerede fått vedtak om opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. UDI skriver imidlertid at det er tvil om identiteten deres.

VG møtte i høst flere ungdommer som hadde hatt midlertidig opphold i Norge på gaten i Paris:

Snudde etter asylopprør

Ap-ledelsen ville stå steilt på innstramningene for disse ungdommene som ble innført i 2016 – og gjorde at antallet med midlertidig opphold i Norge økte dramatisk .

Men etter et kraftig asylopprør i partiet, ble regelverket myket opp.

UDI kan enda ikke konstatere om alle som skal få saken sin behandlet på nytt, vil få opphold. De kan bare si at de som har fått behandlet saken sin så langt, skal få bli i Norge.

– Det vi har gjort nå foreløpig er å sile og sortere sakene, for å se hvilke som skal avvises og hvem som skal gå til realitetsbehandling. Vi har valgt å prioritere dem som skal avvises fordi de ikke fyller kriteriene Stortinget har satt, slik at de får raskt beskjed.

Ikke lenger asylbarn

I høst fylte hele 130 enslige mindreårige asylsøkere fylte 18 år – og måtte da egentlig ut av Norge . Mange av dem som da diskusjonen raste i fjor var under 18 år, var enslige mindreårige og var barn etter loven, har imidlertid blitt 18 år nå. De er voksne.

Men i regjeringsplattformen som Venstre, Høyre og Frp ble enige om, fikk Venstre inn noe som har blitt viktig for UDIs behandling:

Selv om de nå har blitt over 18 år, skal de behandles som om de er like gamle som da de fikk sitt vedtak. Altså kan en som fylte 18 år i høst få saken sin behandlet som en enslig mindreårig på 17 år.

– Hvor avgjørende er det at de får saken behandlet som barn?

– Det er selvfølgelig vesentlig. Selv om du har blitt over 18 år behandles du som om du er under 18 år på vedtakstidspunktet, sier Mølstad i UDI.

– Hva hvis denne bestemmelsen ikke hadde vært inne i Jeløya-plattformen?

– Da ville en stor grad av dem fått sakene sine behandlet som voksne, og de ville sannsynligvis fått et annet utfall, sier Mølstad.

De fleste av dem som står bak de 251 søknadene som UDI har avvist, kommer fra Afghanistan. Dessuten dreier det seg om noen titalls personer fra Etiopia og Eritrea, samt personer fra Irak, Iran, Pakistan, Syria og Kosovo.

De som er avvist, fyller ikke Stortingets krav til at de fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år og at de i siste vedtak er henvist til internflukt i hjemlandet.

