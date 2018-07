Søndag formiddag brøt det ut brann på søppelfyllinga i Nordreisa. Mandag ettermiddag er brannen fortsatt ikke slukket. Foto: Jonas René Johansen/Framtid i Nord

Evakuerer beboere fra brann: - Det er ikke noe behagelig

Isabell Viktoria Haug

Kjetil Martesønn Skog

Kristina Båtnes Hestdahl

Siri Bergset Elvestad / Framtid i Nord

Publisert: 02.07.18 17:31

Det brøt søndag ut brann i et avfallsanlegg i Nordreisa i Troms. Nå evakueres opptil 70 beboere grunnet mulig giftig røyk.

Søndag formiddag rykket nødetatene ut til brann på søppelfyllinga på Galsomelen i Nordreisa . Det startet med kraftig røykutvikling fra deponiet, og utviklet seg til en kraftig brann som fortsatt ikke er slukket mandag formiddag. Brannvesenet opplyser at de har kontroll.

– Vi har arbeidet oss halvveis inn i mengdene som har vært i brann, og har holdt på i over ett døgn. Jeg regner med at det går enda noen dager, sier fagleder i Nord- Troms brannvesen Roy Hansen like før klokken 14.00.

Røykutvikling

Rundt 70 beboere på rundt 40-50 adresser i området rundt er evakuert. Årsaken til evakueringen er at røyken potensielt kan være giftig.

Kommunen etablerte mandag kriseledelse som følge av evakueringsordre fra politiet.

– Så langt som vi kan se, dreier det seg om 60-70 personer, sier rådmann i Nordreisa, Anne-Marie Gaino.

– Vi jobber nå med å finne overnatting til de som trenger det. Vi vet at noen vil bo privat, men oversikten over det har vi ikke, sa Gaino, da Framtid i Nord var i kontakt med henne i 15-tiden mandag ettermiddag.

Ble verre søndag kveld

Blant disse er Inger Vangen og hennes familie. Hun forteller at de selv tok beslutningen om å evakuere allerede i dag tidlig.

– Vi var hjemme med mitt lille barnebarn, og da synes vi ikke det var greit å være der, sier hun.

De fikk nemlig røyken rett ned til seg i Snemyr da vinden slo om.

– Det er jo når man kommer ut at man merker det, men det er ikke behagelig inne heller. Når det er en så fin sommerdag var det forferdelig ille at man ikke kunne gå ut, så da var det greit å kjøre derfra.

Hun synes situasjonen er trasig.

– Det er ikke noe behagelig. Vi har opplevd at det har vært brann der flere ganger, men det var ekstra ille nå siden røyken var så svart. Jeg synes ikke vi har fått så veldig mye informasjon heller, om hvor skadelig røyken faktisk er.

Hun legger til at da brannen startet var de heldige med at vinden ikke blåste røyken ned til dem. Fra i går kveld av ble det verre.

– Men jeg håper vi får komme hjem igjen ganske fort.

– Unngå å puste inn

Operasjonsleder i Troms politidistrikt Eirik Kileng ba folk tidlig om å lukke vinduer.

– Folk bør generelt unngå å puste inn brannrøyk, sa han til Framtid i Nord søndag.

Knut Morten Fredriksen, også fagleder brann, kan opplyse at det er plast og tauverk som brenner.

– Vi vet ikke hva mer som er i fyllingen. For alt vi vet kan det også være asbest. All røykgass er giftig i utgangspunktet, men nå går det høyt i motsetning til søndag når det lå som et teppe over Storslett, sier han.

Det skal ikke være fare for eksplosjoner i forbindelse med brannen.

5000 kvadrat

I brannens begynnelse brant omkring 50 kvadratmeter. Mandag er eller har det vært fyr i minst en tredjedel av søppeldeponiet, eller 5000 kvadratmeter.

Brannvesenet i Nordreisa får bistand av Sivilforsvaret, Avinor (Sørkjosen lufthavn) og brannvesenet i flere av nabokommunene. I tillegg bistår Avfallsservice med det de har av tilgjengelig mannskap, to-tre gravemaskiner og tankbiler som kjører påfyll med vann.

Stengte barnehagen

Mandag formiddag besluttet politiet å stenge Reisa Montessoriskole – og barnehage, som ligger rett sør for fyllingen. Dette da vinden kom fra nord.

– Også bygg sør for området bør stenge ventilasjonsanlegg, sier politibetjent Dag Rune Stangeland.

Han sier politiet følger utviklingen.

– Hvis vinden snur og det igjen blir røykfylt på Storslett, må vi vurdere å stenge flere barnehager samt offentlige og kommunale bygg.

Brannen har ikke spredt seg, og skogsiden øst for fyllingen er sikret med vann slik at det ikke skal antenne.