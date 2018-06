SAVNET: Truls Johansen (23) har vært savnet fra Øksnes i Vesterålen siden 15. juni. Dette bildet er tatt av Johansen den 1. mai i år. Foto: Svein-Arne Nilsen, Øksnesavisa

Søket etter Truls Henrik Johansen (23): Hunder markerte i havet

Publisert: 25.06.18 19:23 Oppdatert: 25.06.18 19:39

SORTLAND (VG) Etter at hunder markerte i havet, ble det gjennomført søk etter Truls Henrik Johansen i området Børrøya, uten at mannen ble funnet.

Jørn Karlsen er innsatsleder for søket etter Truls Henrik Johansen, som forsvant i havet utenfor Øksnes i Nordland 15. juni.

Et enormt engasjement i lokalsamfunnet, med 20 personer fra Røde Kors og i tillegg 50 frivillige, har de seneste dagene søkt etter Johansen.

I dag har innsatsleder Karlsen kvalitetssikret og sammenholdt de ulike landsøkene som er gjennomført i helgen.

– Vi har konkludert med at vi ikke har flere strandsøk å foreta per nå.

Der det er aktuelt å søke, der er det søkt, sier Karlsen til VG.

Hunder markerte

Innsatslederen sier at politiet har konsentrert seg om å søke i området rundt Børrøya. Dette er en øy som ligger sørvest for Myre i Øksnes, i området hvor politiet har opplysninger om at Truls Henrik Johansen skal ha forsvunnet.

Hunder om bord i båt markerte i havet på den nordøstlige siden av Børrøya både lørdag og søndag.

– Vi brukte derfor mye av helgen i dette farvannet, uten å klare å finne ham. Vårt ønske er å fortsette i dette området med alle tilgjengelige verktøy, sier Karlsen.

Han opplyser at politiets ROV-ressurs, «Gunnerus», har avsluttet søket for nå.

Dårlig vær i vente

Norske redningshunder hadde seks ekvipasjer i aksjon i helgen, men nå blir været dårligere.

– Det blir ikke mer søk nå før tidligst torsdag på grunn av dårlig værmelding, det er meldt kuling styrke opp i 20 sekundmeter i morgen, sier Ken Ivan Reinholdtsen i Øksnes Brann- og redning til Vesterålen Online .

Den røde markeringen på kartet under viser området hvor hundene markerte i helgen:

Over en million

Bladet Vesterålen skriver mandag at det er samlet inn 660.000 kroner til leteaksjonen etter Truls Henrik Johansen, et initiativ Eirin Hansen står bak.

Forrige helg startet Rudi Mortensen en innsamlingsaksjon til inntekt for Redningsselskapet, til minne om Johansen. Der er det kommet inn i overkant av 550.000 kroner, ifølge Bladet Vesterålen.

Dette innebærer at det er samlet inn over en million til sammen.

Tre menn siktet

Det var natt til 15. juni at den 23 år gamle fiskeren Truls Henrik Johansen ble med tre andre menn ut i båt fra Øksnes Vestbygd. De fire mennene var fordelt på to båter.

Tidsrommet politiet ønsker informasjon om er mellom kl. 02.00 og 05.00 natt til 15. juni. Begge båtene gikk på skjær, men kom seg løs, ifølge Øksnesavisa.

To menn i den ene båten ble plukket opp kl. 04.15, mens tredjemann i den andre båten rundt klokken 05.00. Ifølge lensmann Johnny Holen fortalte tredjemann at han hadde hatt en person til i båten – Truls Henrik Johansen.

De hadde begge havnet i vannet, ifølge forklaringen, men Johansen hadde ikke kommet seg opp igjen, og i stedet forsvunnet i vannet før han fikk anledning til å hjelpe.

Alle de tre som var med Johansen er nå siktet i saken . To av dem er siktet for å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand, mens den tredje er siktet for uaktsomt drap.

Vesterålen tingrett fant imidlertid ikke grunnlag for å sikte mannen for uaktsomt drap, men han ble likevel varetektsfengslet i fire uker.

De to andre mennene ble løslatt, men politiet anket og mennene ble sittende i varetekt. Det er ventet en avgjørelse fra lagmannsretten mandag.