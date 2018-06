FORGJENGER: Anders Anundsen, som var justisminister frem til desember 2016, sier han ikke opplevde at politiet la skjul på noe. Sylvi Listhaug (Frp) sier hun opplevde at deler av politiet dysset ned problemene. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Tidligere Frp-topp uenig i Listhaugs kritikk: – Politiet la ikke skjul på noe

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) mener at deler av politiet «dysset ned» problemene på Holmlia. Hennes forgjenger Anders Anundsen (Frp) sier at politiet ikke la skjul på noe.

VG avslørte tidligere i sommer hvordan Oslos største gjengtrussel har fått vokse frem de siste ti årene, uten at politiet har klart å stoppe dem . De tidligere Frp-justisministrene Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen gikk hardt ut mot politiet og hevder at deler av politiet «har dysset ned en del av disse problemene og insistert på at de har kontroll ».

Nå tar enda en tidligere Frp-justisminister bladet fra munnen. Han har imidlertid en litt annen fortelling.

– Politiet la ikke skjul på noe, slik jeg oppfattet det. De var tydelige og grundige i sin gjennomgang, skriver Anundsen i en e-post til VG.

Mener politiet får for mye pepper

Justisminister Tor Mikkel Wara har ikke villet svare på om han sier seg enig i påstanden om at politiet har dysset ned problemene – eller stiller seg bak den.

– Jeg kan ikke svare på hva politiet har sagt til Listhaug. Jeg har ikke opplevd at politiet har dysset noe ned, var beskjeden fra statsminister Erna Solberg til VG tirsdag.

Anders Anundsen var justisminister til desember 2016, i perioden frem til Oslo-politiet i en hemmelig etterretningsrapport slo alarm om gjengen Young Bloods.

Anundsen sier han ikke har innsikt i hvordan hans etterfølgere har blitt informert av politiet, men mener at Oslo-politiet «nå får mer pepper enn det er grunnlag for».

– Jeg fikk, på forespørsel, en grundig orientering om utviklingen av gjengmiljøet på Holmlia. En grundig og samlet gjennomgang av «porteføljen» til Oslo-politiets avdeling for spesialoperasjoner, herunder en særskilt orientering om utfordringene og oppfølgingen av gjengmiljøet på Holmlia, skriver Anundsen.

Sylvi Listhaug ønsker ikke å kommentere saken eller utspillet mot politiet ytterligere, opplyser hennes rådgiver Espen Teigen.

– Oppfattet politiet som ærlige

I etterretningsrapporten fra desember 2016 ble Young Bloods beskrevet med et høyt trusselnivå på vold, tilgang på våpen og utnyttelse av sårbare personer.

Politiet skriver også at de vil bli «den største trusselen innenfor gjengkriminalitet» for Oslo i fremtiden.

Det har de blitt.

Per-Willy Amundsen, som var justisminister mellom Anundsen og Listhaug, hevder at «deler av politiet har hatt berøringsangst for problematikken, fordi dette har blitt koblet mot innvandring».

– Jeg oppfattet politiet som ærlige i sin bekymring, og oppriktige i sin strategi for å møte den negative utviklingen, sier hans forgjenger Anundsen.

Amundsen sier han opplever at både politimesteren og lederen av orgkrim presenterte det han oppfattet som et «usminket bilde av situasjonen».

– Det ble ikke lagt skjul på hverken individenes bakgrunn eller sammenhengen mellom integreringspolitikk og kriminalpolitikk. Dette var riktignok tidlig i utviklingsfasen, men likevel, skriver Anundsen.

