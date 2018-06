Fengslingsmøtene gikk for Nord-Troms tingrett i Tromsø. Illustrasjonsfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Nordlys: To Tromsø-advokater siktet for narkotikakrim

Hilde Kristine Misje

Publisert: 24.06.18 17:40 Oppdatert: 24.06.18 18:12

To personer er varetektsfengslet i Nord-Troms tingrett, siktet for grov narkotikakriminalitet. Ifølge Nordlys dreier det seg om to Tromsø-advokater.

Politiet er tilbakeholdne med opplysninger i saken.

– Jeg har ingen kommentar, annet enn at jeg kan bekrefte at to personer er fengslet for grov narkotikakriminalitet, sier Yngve Myrvoll, leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt, til Nordlys .

Avisa skriver at det dreier seg om to advokater i Tromsø, men det vil ikke politiet bekrefte.

– Jeg vil ikke si noe om hverken yrke eller saken. Vi får vurdere hva vi skal utgi av informasjon etter hvert, sier Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder i Troms politidistrikt.

De to siktede har fått oppnevnt advokatene Bjørn Arild Langenes og Jan Christian Kvanvik som forsvarere, men Nordlys har ikke lyktes å få kontakt med noen av forsvarerne.

– Jeg kan bekrefte at to menn fra Tromsø er varetektsfengslet for grov narkotikakriminalitet, opplyser Yngve Myrvoll, leder for Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt, til VG.

Myrvoll vil imidlertid ikke bekrefte at de to mennene er advokater.

– Jeg ønsker ikke å kommentere mennenes yrkestilhørighet.

Ifølge Myrvoll er begge mennene avhørt i saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe mer rundt siktelsen på nåværende tidspunkt, sier han.

Mennenes forsvarere har heller ikke svart på VGs henvendelser i dag.