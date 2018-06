UTE AV KONTROLL: Det har oppstått skogbrann ved RøysÂsen i Moss. Brannvesenet melder om mye røyk og utfordrende slukkingsarbeid Foto: Tor Aage Hansen / NTB scanpix

Skogbrann i Moss ute av kontroll - naboer evakueres

Publisert: 20.06.18 00:35 Oppdatert: 20.06.18 01:37

Det brenner i skogen ved Røysåsen i Moss. Østfoldbanen er stengt mellom Moss og Vestby og naboer evakueres.

Like før midnatt melder politiet på Twitter at skogbrannen sprer seg nordøstover og at bebyggelsen i nordre del av Mosseskogen evakueres. Det dreier seg ifølge politiet om Gamleveien, Falkeveien, Ørnveien, Granveien og Elgveien.

– Vi evakuerer fortløpende. Det nærmer seg nok en 100 boliger, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Ronny Årstein, til VG i 01-tiden.

– Brannvesenet jobber iherdig, men har ikke kontroll ennå. Det er ganske kraftig vind i området, sier han.

Politiet melder at de evakuerte som ikke har noe sted å reise må møte ved Mossehallen. Der befinner det seg et kriseteam fra kommunen i tillegg til politi.

– Der kartlegger vi behovet for transport og overnatting, sier Årstein.

Klokken 01.13 melder politiet at det foreløpig ikke er akutt fare for spredning til hus, men at dette overvåkes og vurderes kontinuerlig.

Store mannskaper

Vaktleder Frode Johannessen i 110-sentralen opplyste til VG i 23-tiden at de var på stedet med mannskaper både fra Moss og Follo.

– Det er et krevende på grunn av vanskelig terreng og at det blåser mye. I tillegg er det så mørkt at det er vanskelig å få oversikt, sa han da.

Det var da snakk om et område på 3–400 kvadratmeter som brant i området vest for Mosseskogen ned mot jernbanen.

Da var det ikke meldt om noen bygninger som var i fare, men jernbanen var og er fortsatt stengt mellom Moss og Vestby.

Da brannen brøt ut anbefalte brannvesenet å stenge vinduer og andre luftinntak.

– Det er mye røyk, og vi anbefaler alle i nærheten å stenge vinduer og luftinntak, sa vaktleder Jan Karlsen tidligere tirsdag kveld.

Ifølge NTB er totalt åtte brannbilder sendt til stedet. Skogbrannhelikopter kan ikke bli satt inn før det blir lyst.