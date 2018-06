DREPT: I fjor sommer ble Marie Skuland (17) drept på Sørlandssenteret i Kristiansand. Foto: PRIVAT/SCANPIX

Jente (16) dømt til 11 års fengsel for drap

Publisert: 25.06.18 14:09

INNENRIKS 2018-06-25T12:09:32Z

Kristiansand tingrett har dømt en jente (16) til 11 års fengsel for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret i fjor sommer.

Dommen er identisk med påstanden som statsadvokat Jan Tallaksen la ned under sin sluttprosedyre i straffesaken.

Statsadvokaten betegnet drapet på Marie Skuland (17) som kaldblodig og følelsesløst.

– Dette er en svært alvorlig og tragisk sak, hvor en person er frarøvet livet og en annen er påført store skader. Skaden mot Marie Skuland er uopprettelig, sa Tallaksen.

Aktor: – Et planlagt drap

Den då drapsdømte 16-åringen erkjente delvis straffskyld for drap og drapsforsøk. I hennes forklaring i retten uttalte hun at hun ønsket å gjøre noe drastisk, men at hun ikke hadde til hensikt å drepe .

– Hun finner to helt tilfeldige ofre, helt uskyldige og unge ofre, som blir utsatt for disse grufulle handlingene og som uten tvil ikke ansvaret for hennes harde oppvekst og liv. Både drapet og drapsforsøket vil jeg betegne som kaldblodig, brutalt og følelsesløst, sa statsadvokaten, og slo fast at handlingene fremsto planlagt.

– Det går omtrent fire minutter fra hun går inn på Obs, finner kniven, stikker nummer en, stikker nummer to og deretter forlater stedet. Dette viser hvor målrettet hun var. Det er ikke mye nøling her i gården.

Det er foreløpig uklart om 16-åringen anker avgjørelsen eller ikke.

Det var NRK som omtalte dommen først.