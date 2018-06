For første gang skal Thee Yezen gå i Pride-paraden uten å dekke til ansiktet

Tidligere har Thee Yezen Al-Obaide har skjult seg med nikab eller maske. I år står han fremst på flåten for skeive muslimer.

– Jeg ville ikke bli kjent igjen. Jeg var i skapet. Mange i det muslimske miljøet visste ikke, og jeg ville ikke at de skulle kjenne meg igjen. Jeg var redd for at de skulle avvise meg, fryse meg ut, kanskje til og med slå meg, sier Al-Obaide.

VG møter ham under de siste, hektiske forberedelsene til Pride-paraden i Oslo. Fra klokken 13 kjører 138 biler, eller flåter, fra Grønland til Spikersuppa i Oslo sentrum.

I år er skeive muslimer representert med en egen flåte.

– Vi går for dem som ikke kan. Og de er mange. Det er mange åpne, skeive muslimer som går i paraden. Men vi går for dem som ikke kan gå, de som ikke har mulighet, de som føler seg fremmedgjort og de som ikke føler det er plass for dem i homobevegelsen. Queer solidarity!













1 av 5 Trond Solberg, VG

Pride-paraden har blitt til en årlig folkefest i Oslo. Ifølge Oslo Pride deltok 40.000 personer i paraden i fjor, mens 200.000 samlet seg for å se på.

Se direktebilder fra paraden her:

Selv har Al-Obaide deltatt i flere år. Men tidligere har han alltid dekket seg til.

– Jeg pleide å gå i paraden enten med maske eller nikab. Først gikk jeg med nikab, i en heldekkende drakt. Jeg gjorde det gjennomført, jeg hadde til og med neglelakk. Jeg følte meg fri og kunne gå i paraden, litt på sidelinjen. Senere begynte jeg å gå med maske

– Hvorfor gjorde du det?

– Når du kommer fra et miljø der du blir stigmatisert bare fordi du er annerledes, når du opplever du masse vondt og ubehagelig, så tar du forholdsregler.

Han sier det ikke føles greit å tenke tilbake på.

– Det føles ikke riktig å skjule seg uansett hvordan man gjør det. Men nå er jeg ferdig med det. Jeg er in your face gay now!

– Ingenting å frykte

Al-Obaide er aktiv en samfunnsdebattant og har blant annet markert seg med ønsket om å etablere en feministmoské i Oslo. I april sto han frem som homofil i Klassekampen . Han sier angrer på at han ikke gjorde det tidligere.

– Jeg skjønte at jeg ikke hadde noe å frykte. Men det er meg. Det er forskjellig fra person til person og familie til familie.

– Jeg har kun fått én stygg melding.

Han har tatt initiativ til flåten gjennom Salam, en nyopprettet organisasjon som har som mål å fremme et inkluderende og trygt miljø for LHBTQ-personer minoritetsbakgrunn.

Mellom 60 og 70 personer har sagt at de skal delta. I tillegg håper han at folk vil hoppe på bilen underveis.

– Verden går fremover. Det er ikke mangel på skeive muslimer. Og det er mange skeive muslimer som er åpne. Men homobevegelsen har feilet i å organisere dem politisk, slik at vi kan utfordre våre miljø, kjempe vår sak. Vi må utfordre det teologiske, stille vanskelige spørsmål. Det er det Salam skal gjøre fremover.

– Det er på tide at islam tar sin plass i homobevegelsen.