DØMT: Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain i rettssal 828 i Oslo tingrett før dommen falt fredag, med forsvarer John Christian Elden.

11 dømt for menneskehandel i Lime-saken: Ni års fengsel for hovedmannen

Publisert: 22.06.18 10:18 Oppdatert: 22.06.18 11:35

OSLO TINGRETT (VG) Lime-sjef Sajjad Hussain (41) er dømt til ni års fengsel for menneskehandel, bedrageri og brudd på mafiaparagrafen. Han anker dommer.

Den 1099 sider lange, enstemmige dommen avsies i Oslo tingrett fredag, og Hussain er selv til stede i retten. Åtte av hans medtiltalte er ikke til stede.

11 av de 12 som var tiltalt for grov menneskehandel dømmes for dette.

Hussain dømmes blant annet for syv tilfeller av menneskehandel, grovt bedrageri, en rekke brudd på arbeidsmiljøloven og den såkalte mafiaparagrafen.

Til sammen 13 personer har stått tiltalt for menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven.

Må betale 42,6 millioner

41-åringen frifinnes for noen av menneskehandelpostene, for postene knyttet til skimming, for ett tilfelle av motarbeidelse av rettsvesenet og ett tilfelle av identitetskrenkelse.

Hussain fradømmes retten til å drive selskap eller inneha en ledende stilling eller styreverv i noe selskap. Han dømmes også til å betale tilbake 42,6 millioner kroner.

Tingrettsdommer Yngvild Thue skal etter planen bruke hele dagen til å lese opp deler av dommen. Hun skal også redegjøre for hvorfor dommen ikke har blitt avsagt innen lovens frist.

Statsadvokat Geir Evanger la ned påstand om 13 års fengsel og inndraging av verdier for 40 millioner korner for Sajjad Hussein.

Kjøpmann frikjent

Én av de 13 tiltalte, en 41 år gammel kjøpmann, ble frikjent. De resterende tolv dømmes alle til fengsel.

Den avskiltede psykiateren Sharok Ezazi dømmes til fengsel i fem år og seks måneder, og advokaten Shazad Nazir dømmes til fire års fengsel.

Videre er straffeutmålingen slik:

Hussains bror er dømt til tre år og åtte måneders fengsel.

Brorens kone er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Faren til Sajjad Hussain er dømt til ett år og seks måneder.

Sajjads søster er dømt til fengsel i to år og tre måneder.

En Lime-ansatt kvinne er dømt til fengsel i fire år.

Sajjad Hussains svigerfar er dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Sajjad Hussains mor er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Sajjad Hussains far er dømt til fengael i ett år og seks måneder.

Den såkalte bingomillionæren, en 60 år gammel mann, er dømt til fengsel i to år og åtte måneder.

En annen mann (60) er dømt til fengsel i ett år.

Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld, verken rettslige eller faktiske. ifølge NTB anker flere av de tiltalte anker dommen, blant annet hovedtiltalte Sajjad Hussain.

– Skeptisk

John Christian Elden, Sajjad Hussains forsvarer, peker på at hans klient er dels dømt, dels frikjent og at straffen ble fire år lavere en aktors påstand.

– Vi er skeptisk til at han er dømt for menneskehandel. Vi mener retten må ha utvidet begrepet. Denne saken handler i realiteten om arbeid og overtid, sier Elden til VG.

Statsadvokat Geir Evanger sier til VG at han er fornøyd med at retten må ha vurdert bevisene noenlunde likt som påtalemyndigheten.

– Straffene ligger noe under det vi har påstått, og det er noe vi må se på, sier Evanger.

Omfattende

Politiet og flere offentlige etater slo høsten 2014 til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Akershus og Vestfold.

Ifølge tiltalen går forholdene helt tilbake til 2010.

Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandel-sak.

13 personer sto tiltalt i Oslo tingrett for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken startet 20. januar 2016 og ble avsluttet i slutten av november samme år.

Millionbeløp

Ifølge Oslo tingrett er utgiftene til advokat og bistandsadvokater i forbindelse med saken cirka 72,7 millioner. Det er brukt om lag 5,3 millioner på tolker.

DN har tidligere skrevet at Lime-saken kostet tidligere Romerike politidistrikt, nå Øst politidistrikt, 70 millioner kroner.