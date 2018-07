OPPDATERE SEG: UDI-direktør Frode Forfang sier UDI vil prioritere å hente inn oppdatert informasjon fra andre europeiske land, om hvordan de behandler asylsøknadene fra denne gruppen, for å forsikre seg om at Norge behandler sakene på en korrekt måte. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

UDI stanser behandlingen av tyrkiske asylsøknader

Publisert: 06.07.18 13:26 Oppdatert: 06.07.18 14:53

INNENRIKS 2018-07-06T11:26:25Z

I juni har tyrkiske asylsøkere stått for om lag halvparten av alle asylsøkere den måneden. Nå vil UDI gjøre grundig gjennomgang av hvorfor så mange søker seg til Norge akkurat nå.

De siste månedene har det kommet flere hundre asylsøkere fra Tyrkia . Nå vil Utlendingsdirektoratet (UDI) finne ut hvorfor, og stanser videre behandling av asylsøknader fra tyrkiske borgere. Det betyr lengre ventetid for de fleste tyrkiske asylsøkere.

– Vi ser en sterk trend i økningen av antall asylsøkere fra Tyrkia den siste tiden og vi ønsker å finne ut av hvorfor det kommer så mange akkurat nå, sier direktør i UDI, Frode Forfang til VG.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer det frem av halvårstallene for 2018 at Tyrkia topper listen over land det kommer flest asylsøkere fra. Særlig i juni måned har økningen vært markant.

Så langt i år har 245 tyrkere søkt asyl i Norge. Hele 142 av dem kom i juni alene. De utgjorde dermed om lag halvparten av alle asylsøkere i juni.

Henter inn informasjon

Ifølge UDI begrunner de fleste asylsøknadene med at de er knyttet til Gülen-nettverket og forfulgt av tyrkiske myndigheter. Hittil har de fleste som har søkt asyl på dette grunnlaget, fått beskyttelse i Norge.

– Vi har ikke en god forklaring på hvorfor så mange søker seg akkurat nå, for situasjonen de er i har vært der siden kuppforsøket i 2016, så det ønsker vi å se nærmere på er om det er noe med Norge fremstår som attraktivt, sier Forfang.

Direktøren forteller de kommer til å blant annet hente inn oppdatert informasjon om situasjonen i Tyrkia, for å se om UDIs vurderingsgrunnlag fortsatt er gyldig.

Den politiske situasjonen i Tyrkia er svært spent etter det angivelige kuppforsøket for snart to år siden. Siden da har tyrkiske myndigheter pågrepet rundt 160.000 mennesker, og menneskerettighetene til hundretusener er ifølge FN blitt krenket.

Forfang sier UDI også vil prioritere å hente inn oppdatert informasjon fra andre europeiske land, om hvordan de behandler asylsøknadene fra denne gruppen.

– Det er for å undersøke at vi fortsatt vurderer disse sakene noenlunde likt. Vi er bundet av de samme internasjonale reglene, så det er av stor interesse å se om det har skjedd noen endringer i måten andre europeiske land vurderer søknadene fra denne gruppen og forsikre oss om at vi behandler sakene på en korrekt måte.

Full støtte

UDI-direktøren får full støtte av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– Det er viktig at norsk asylpraksis ikke innrettes slik at Norge fremstår som vesentlig mer attraktivt enn andre europeiske land. Jeg støtter derfor fullt og helt UDI-direktørens beslutning om at det i lys av ankomsttallene den siste tiden er behov for å stille behandlingen av asylsøknader fra tyrkiske borgere i bero, sier Wara i en pressemelding.