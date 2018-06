RANSFORBUND: Her er to av de tiltalte mennene avbildet i Oslo sentrum. Begge de to har tidligere hatt tette bånd til aktører i den kriminelle gjengen Young Bloods. Mannen i midten er også tilknyttet det samme miljøet, men han er ikke tiltalt i saken. Foto: VG

Tiltale: Gjengkriminelle ville rane gullsmed

Publisert: 28.06.18 12:58

De tre mennene i 30-årene skal ha blitt tatt på fersken med «gammel mann»-masker utenfor gullsmeden – hvor det var millionverdier i gull.

Mens resten av Norge fordøyde julematen, skal de tre mennene ha planlagt å slå til i Groruddalen i Oslo.

Midt på formiddagen 28. desember i fjor ble de tatt av politiet utenfor en gullsmed ved Veitvet senter.

– Det var vaktmesteren på senteret som reagerte da han så dem, og varslet politiet, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

Politiet kom til stedet og pågrep mennene før ranet var i gang, ifølge politiadvokaten.

Ifølge tiltalen var de tre mennene ikledd to lag med klær, hadde på seg gummihansker – og gummimasker.

– Det var slike «gammel mann»-masker med vorter og hår. Slike som blir brukt på halloween, sier politiadvokaten.

Millionverdier i gull

Mennene skal også ha hatt med seg en hammer og en kniv, ifølge tiltalen. Bilen de knyttes til, skal ha vært en leiebil med maskerte skilter.

Inne i gullsmeden var det store verdier.

– Det var gullverdier på rundt 1,5 millioner kroner der, sier Meeg-Bentzen.

De tre mennene er tiltalt for ransforbund.

Rettssaken starter i Oslo tingrett i august.

Nylig straffedømte

En av de tiltalte er en etnisk norsk 31-åring.

– Han erkjenner ikke straffskyld for ransforbund. Ellers så ønsker vi ikke å kommentere tiltalen nærmere, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

31-åringen ble i Oslo tingrett i mars domfelt til nesten seks års fengsel for vold og kidnapping – en sak som politiet knytter til den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia .

Den aktuelle kidnappingssaken er anket til Borgarting lagmannsrett.

8. mai skal han ha hatt befatning med en skarpladd pistol på Holmlia, og han har sittet varetektsfengslet siden.

Våpensaken blir en del av rettssaken i august.

En av de andre tiltalte, en norsk-pakistansk 35-åring, er tidligere blitt betraktet som en lederskikkelse i den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys. Han er tidligere domfelt en rekke ganger.

35-åringen ble i april domfelt for et brutalt hjemmeran i Vestfold sammen med flere andre kjente gjengkriminelle. Også han sitter varetektsfengslet, ifølge politiadvokaten.

– Potent kriminelt miljø

Også den siste tiltalte, en norsk-chilensk 31-åring, er godt kjent for politiet. Han ble på midten av 2000-tallet domfelt i alvorlig voldssak på Holmlia.

I 2014 ble han og en mann som blir knyttet til Young Bloods domfelt for brudd på våpenloven.

Når rettssaken starter i august, står norsk-chileneren igjen tiltalt for brudd på våpenloven. I november i fjor ble han tatt med skarpladd pistol på Strømmen i Akershus, ifølge tiltalen.

VG har ikke oppnådd kontakt med de to andre forsvarerne i saken.

Politiet vil ikke plassere mennene i et bestemt gjengmiljø, men knytter de tre til gjengkriminelle nettverk i hovedstaden.

– Alle tre er godt kjente av politiet. Av tiltalen kommer det frem at to av dem er tatt med skarpladde våpen. Det tyder på at de tilhører et potent kriminelt miljø, sier politiadvokat Meeg-Bentzen.