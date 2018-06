RAS: Det er fare for at raset kan utvide seg, opplyser politiet i Trøndelag. Foto: VG-tipser

Stort jordras i Trøndelag - gravemaskinfører måtte hoppe

Publisert: 20.06.18 12:26 Oppdatert: 20.06.18 13:25

Det 800 meter lange jordraset har allerede tatt med seg en gravemaskin ut i sjøen i Leksvik. Politiet evakuerer bebyggelsen i nærheten.

Gravemaskinen ligger delvis ute i sjøen etter at den ble tatt av jordraset i Leksvikvegen på Fosen i Trøndelag.

Nils Hjellup, som eier gravemaskinen, sier til Adresseavisen at føreren av gravemaskinen måtte hoppe ut før raset.

– Raset gikk ikke så fort. Nå er det bare aggregatet som stikker opp fra sjøen, sier han til Adresseavisen.

Det er ikke meldinger om at folk er tatt av raset, men flere sommerhus står i fare for å bli tatt.

Det er satt i gang evakuering av den nærliggende bebyggelse. Folk bes komme seg til et sikkert område siden det er fare for at raset utvider seg.

– Vi setter nå krisestab. Vi er i kontinuerlig kontakt med operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt sier ordfører Steinar Saghaug i Indre Fosen kommune til Fosna-Folket .

Klokken 12:19 skrev operasjonssentralen på Twitter at det ifølge brannmannskaper på stedet fortsatt raser.

- Vi har ikke oversikt om det er folk i husene, sier operasjonsleder Rune Brandmo til VG.

Et redningshelikopter er på vei til stedet for å bistå politiet med å søke. To geologer har også rykket ut.