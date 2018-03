TRIST LESNING: Terje Søviknes synes det er trist å lese om de mange utfordringene den nå 34 år gamle kvinnen har hatt i tiden etter FpU-landsmøtet i Langesund i januar for 18 år siden. Foto: Frode Hansen, VG

Jenta fra Søviknes-saken bryter tausheten: Søker erstatning fra staten

Publisert: 02.03.18 21:22 Oppdatert: 02.03.18 21:40

Etter 18 år som jenta fra Søviknes-saken, bryter kvinnen (34) nå tausheten og forteller om et liv med rusproblemer og psykisk sykdom. Hennes advokat søkte nylig om voldsoffer-erstatning fra staten, ifølge Aftenposten.

Ifølge avisen søkte 34-åringens advokat, Jannicke Keller-Fløystad, nylig om voldsoffererstatning fra staten, begrunnet med at kvinnen har fått psykiske skader etter hendelsen på landsmøtet i Fremskrittspartiets ungdom (FpU) i januar i 2000.

Advokaten hevder at den da 16-årige jenta skal ha blitt utnyttet seksuelt ikke bare av én, men av to voksne politikere den aktuelle natten på et hotell i Langesund i Telemark.

Den ene var nåværende statsråd og daværende nestleder i FpU, Terje Søviknes .

«Det avdekkes her en ukultur i partiet hvor det ikke var trygt for ungdommer å delta på landsmøte for ungdommer», skriver Keller-Fløystad i søknaden, ifølge Aftenposten og Bergens Tidende.

Nyansert forklaring

Advokaten forteller at forklaringen er nyansert på hvorfor kvinnen fikk psykiske problemer.

– Bildet er sammensatt, og vi kan ikke si at alle problemene skyldes det som skjedde der. Men det vi vet sikkert, er at jenta ble akutt psykisk syk og begynte med selvskading kort tid etter hendelsen. Etter det eskalerte problemene hennes, og det har vært svært vanskelig for henne at personen hun mener krenket henne, til stadighet dukker opp i mediene, sier Keller-Fløystad.

Advokaten påpeker at det ikke er uvanlig at personer som utnyttes seksuelt, får psykiske problemer i mange år etter hendelsene.

Søviknes ble etterforsket for seksuelle overgrep mot 16-åringen, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold i 2001.

Det har ikke lyktes VG å få kommentarer fra Terje Søviknes fredag kveld. Han er nå statsråd og olje- og energiminister i Solberg-regjeringen - etter mange år som ordfører i hjemkommunen Os i Hordaland.

Til Aftenposten sier Søviknes at det er en rettighet kvinnen har - å søke om voldsoffererstatning - og at det får bli opp til Kontoret for voldsoffererstatning å ta stilling til det.

Kvinnens begrunnelse for å søke, er at hun først nå kjenner omfanget av de psykiske senskadene.

– Trist å lese

Det gjør inntrykk på Søviknes å lese om kvinnens liv.

– Nei, det er jo trist å lese om de mange og sammensatte utfordringene jenta har hatt både i ungdomstiden og senere. For det første gjør det sterkt inntrykk på meg. For det andre kan det være mange og ulike årsaksforhold knyttet til hennes problemer i en periode på snart 20 år, sier han til Aftenposten.

I februar 2000, under tre uker etter landsmøtet, ble 16-åringen for første gang innlagt på lukket avdeling på psykiatrisk sykehus. Psykiateren som hadde ansvar for tenåringen, knytter i sin epikrise hennes tilstand til opplevelsene på landsmøtet. Epikrisen, som ble skrevet lenge før det offisielle Norge kjente noen « Søviknes-sak», viser at fagfolkene er bekymret:

«Forteller etter innkomst her at hun snaut to uker før innleggelsen ble voldtatt av en eldre mann i tilknytning til en konferanse hun var på. Hadde ikke turt å fortelle dette etter at hun kom hjem. Ble etter denne perioden tiltagende deprimert, isolerte seg og mistet nattesøvnen.»