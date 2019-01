FELT: De to ulvene som tilhører Slettåsflokken ble skutt med kort mellomrom mellom klokken halv elleve og elleve tirsdag. Foto: Ole Martin Norderhaug

To ulver skutt i Trysil: Ulvejakten avsluttet

Det tok bare noen timer før to ulver var skutt og jakten avsluttet i tirsdagens lovlige ulvejakt i Trysil. NOAH mener regjeringens vedtak om felling av Slettåsflokken strider med grunnloven.

Tirsdag formiddag startet den omdiskuterte ulvejakten på Slettåsflokken i Trysil . Rundt 130 jegere deltok, og etter bare få timer var allerede to av de tre ulvene som det blir sagt befinner seg innenfor lisenssonen, skutt.

– Jakten har gått ganske effektivt. Det har vært optimale forhold for jakt med milde temperaturer og nysnø som gjør det rett å spore ulven, sier talsmann i Trysil Fellesforening Ole Martin Norderhaug til VG.

Østlendingen skriver at sonen strekker seg fra Blekufjellet helt nord i kommunen, ved grensen til Engerdal, og sørover mot Slettås, Vestby og videre ned mot Søre Osen. Nordenhaug forteller at jegerne ble delt og plassert ut på poster med hver sin leder der de satt og venter på sitt område.

Den første ulven ble skutt i halv elleve tiden. Kort tid senere ble den andre ulven skutt. Litt før klokken elleve var jakten avsluttet, sier Norderhaug.

– Vi har hatt en mistanke lenge om at det kanskje bare er to dyr, og at den tredje har beveget seg ut av området. Man har ikke sett sporene etter tre stykker, utdyper han.

– Men hvis det dukker opp et nytt dyr som sannsynligvis tilhører denne flokken, vil jakten gjenopptas, tilføyer han.

Omdiskutert

Lisensfellingen av ulv ble sparket i gang etter at klima- og miljødepartementet i desember vedtok å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen. Departementet sa da ja til å felle 29 ulv, der tre av disse befinner seg innenfor ulvesonen. Revirene i Hobøl og Mangen skal dog vernes.

Forrige lørdag meldte NTB om at regjeringens Slettås-vedtak hadde fått dyrevernsorganisasjonen NOAH til å gå til søksmål mot staten. De mener at «regjeringens vedtak strider mot grunnloven». Fredag leverte derfor advokat og jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo en midlertidig forføyning på vegne av organisasjonen, skriver nyhetsbyrået.

– NOAH mener regjeringens vedtak er ulovlig og et brudd på Grunnlovens paragraf 112 om rett til naturmangfold og Bernkonvensjonen. Derfor har NOAH valgt å gå til rettslige skritt for å overprøve lovligheten av dette vedtaket og har begjært midlertidig forføyning, uttalte leder i NOAH Siri Martinsen til NTB da.

Den midlertidige forføyningen vil behandles torsdag.

Aktivistgruppe bortvist

Imens ulvejakten pågikk kom meldingen om at aktivistgruppen «Hunt Saboteurs Sweden» hadde prøvd å stoppe jakten. Aktivistgruppen ble bortvist fra kommunen.