SKOGS TRE: Fireåringen Vilja valgte seg ut dette juletreet da familien var på juletrehugst nylig. Slik tar det seg ut med julepynt og pakker i det Skogske hjem. Foto: Cecilie Skog

Cecilie Skogs juletre – en kontrast til plast

INNENRIKS 2018-12-23T21:59:28Z

Friluftsentusiast og fjellklatrer Cecilie Skog har laget sin egen vri på juletre-debatten. Hun lot fireåringen Vilja velge tre i skogen, en tynn gran med god plass mellom grenene.

– Imperfekt (ufullkomment red.anm.) som livet selv, skriver Skog på Instagram, og får enorm respons i sosiale medier.

Mange av Skogs følgere ser på juletreet hennes som en stor kontrast til plasttrær og perfekte fjelledelgraner fra Hallingdal.

Skog har også sendt bilde av julegranen sin til VG, og har allerede startet å legge julegaver under treet. Hun avviser at det ligger noen form for protest eller markering i juletre-valget.

– Ingen protest, bare et naturlig valg, skriver Skog til VG.

I kommentarfeltet får hun store mengder støtte for å ha postet bildet av treet, som beskrives som «styggpent», «det styggeste treet jeg har sett noensinne, men det er OK nok» og « elsker ikke-perfekte juletrær» .

Norsk Skogmuseum i skogbygda Elverum beskriver treet som «et fantastisk juletre» , mens en vittig sjel bemerker at «man skal ikke kimse av transparente juletrær». Nær 19000 følgere hadde likt Skogs juletre-bilde klokken 21.25 lille julaften.

I en uhøytidelig rundspørring som VG gjorde bitte lille- og lille julaften, kom det også frem at både politikere og kulturpersonligheter har stor sans for ekte trær fremfor de omseggripende plastjuletrærne.

Forfatter Ingar Johnsrud er en av dem.

– Edelgran er litt Disney-aktig og plast er helt uaktuelt, fastslår Johnsrud.

Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) har også departementalt ansvar for norsk skogbruk.

Han går motstrøms i forhold til mange Frp-ere og folk flest som foretrekker plast.

– Ekte juletre er det som gjelder hjemme hos meg, enten vanlig norsk gran eller norsk edelgran. I år ble det selvhugget gran fra Bamble, forteller Hoksrud.

Per Olaf Lundteigen er en skogens mann og bonde fra Vestfossen i Buskerud. Han synes det er en vederstyggelighet at selv Stortinget har satt opp plastjuletre i år. Han dro til skogs med barnebarnet på juletrehugst, og foretrekker furu – i likhet med tre prosent av det norske folk.

– Hvorfor furu? Furua sto laglig til for hugg – på et sted hvor den ikke kunne bli tømmer, nemlig nær huset i skaukanten. Har hugd sammen med barnebarnet på to og et halvt år, skriver Lundteigen til VG i en sms.