HVIT JUL? Dersom du bor i nærheten av trærne med hvitt på er sjansene gode for hvit jul. Foto: Meteorologisk institutt

Her blir det hvit jul (tror meteorologene)

Det er fremdeles 13 dager til nissen kommer ned pipa hjemme i stuene våre, men allerede i dag drister Kristian Gislefoss seg til å «spå» hvem av oss som får hvit jul.

Publisert: 11.12.18 13:47 Oppdatert: 11.12.18 14:01

– Har du sett twittermeldingene våre om hvor det kan bli hvit jul nå? spør statsmeteorologen da VG ringer tirsdag ettermiddag.

Vi må innrømme at det hadde vi faktisk ikke fått med oss, men trenger på ingen måte overtales til å være med å spre det glade/trise budskap. For som så ofte i vårt landstrakte land er det slik at ikke alle som ønsker det vil få hvit jul i år heller.

For eksempel har Gislefoss dårlige nyheter til oss som skal hjem og feire jul på en øy på Vestlandet.

– Kystområdene på Sørlandet og langs Vestlandet får neppe hvit julaften. Det blir mest trolig en god del dager med plussgrader fremover. Det er lite snø i vente. Så de som ikke har snø nå, får det trolig ikke, er den noe skuffende meldingen fra meteorologen.

Han gir oss likevel håp i hengende julepynt, for heeeeeeelt avklart er det visst ikke.

– Nei, dette er nok den delen av landet det er størst usikkerhet rundt, sier han.

Og for de som har vært fornuftige nok til å vokse opp i, eventuelt flyttet til, litt mer indre strøk av Vest- og Sørlandet er mulighetene bedre. Særlig dersom man har kommet seg litt opp i høyden.

– I fjellet i Sør-Norge er man nok sikret hvit jul, sier Gislefoss.

Også på Østlandet er det gode muligheter for å få trimmet av litt julefett ved hjelp av snømåking. Både Oslo og Lillehammer har fått snø på grantreet på kartet @Meteorologene har twitret.

Snømann

Det har derimot ikke Trondheim fått. Der er treet helt grønt. Ting er likevel ikke helt avklart. Ifølge meteorologen blir det neppe en hvit sentrumsjul i Midt-Norges største by, men bor du litt høyrere oppe kan det bli hvitt på bakkene.

– Men vi valgte et grønt tre her siden selve byen nok ikke får snø, forklarer Gislefoss.

Han har sendt ut to kart til. Det første gjelder Nord-Norge, og her ser vi betydelig flere trær med hvitt enn vi gjorde i sør.

– I store deler av Nord-Norge ser det lovende ut for at man vil få en hvit jul, men sør i Nordland er vi litt usikre. Derfor satte vi et grønt tre på Brønnøysund, men man skal nok ikke så veldig langt inn i landet før det blir hvit jul.

Værmelderen våger likevel ikke å gi noen garantier. Særlig ikke for kystfolket. Et endelig svar kan derimot lure like rundt helgehjørnet.

– Vi vet nok mer til uken når vi ser hvor mye snø som forsvinner med det kommende mildværet. Der snøen blir liggende blir det nok hvit jul, sier Gislefoss.

Det siste kartet han tvitret i dag er fra Svalbard. I det kartet har han ikke plantet noe tre, siden det ikke vokser trær der.

– Derfor ble det en snømann. Selv om Svalbard kan få litt regn i løpet av uken, så blir det kaldt igjen, og vi regner med hvit jul der.

Neste uke

Når det gjelder været den kommende uken, er det dette som gjelder, skal vi tro Kristian Gislefoss (noe vi selvsagt gjør):

Vestlandet:

Kaldt og fint frem til lørdag. Gradvis mer skyet og noe nedbør i starten av neste uke. Da blir det en blanding av alt mulig nedbør. Regn, sludd og snø. Mest regn ytterst mot havet.

Sørlandet:

Skyer og lett snødryss fra torsdag og inn i helgen. Plussgrader gjør at nedbøren trolig blir regn fra søndag av. I hvert fall langs kysten.

Østlandet:

Skyer og lett snødryss fra torsdag og inn i helgen. Det anbefales for østlendingene å nyte sola før den tid. Det kan bli noen dager til neste mulighet.

Trøndelag:

En del finvær denne uken, men overskyet mot slutten av helgen. Temperaturer på minussiden, men ingen nedbør å snakke om.

Nord-Norge:

Forbigående plussgrader på kysten. I Troms og Finnmark kan det starte med snø, men helt ute ved kysten kan det nok gå over til regn. Der risikerer man da at snøen forsvinner. Men fra lørdag synker temperaturen igjen og været blir stabilt, men uten nedbør.