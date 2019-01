SKI: Det er bare å benytte de nærmeste dagene til å ta seg noen skiturer. På Østlandet varsles kaldt vær og lange perioder med sol. Foto: Stella Bugge

Gnistrende kulde og sol mange steder

INNENRIKS 2019-01-16T22:21:35Z

Kong vinter har kommet for å bli. Nordavind sørger for at det blir skikkelig kaldt og når solen samtidig gjør seg gjeldende, er det bare å spenne på seg skiene.

Publisert: 16.01.19 23:21

Så får vi så hvor lenge kulden biter seg fast, men de neste dagene ligger alt til rette for å komme seg ut i naturen på Østlandet.

Trønderne må belage seg på flere snøbyger og også på Vestlandet ser det ut til å bli minusgrader hele døgnet.

Men på Vestlandet snakker vi om minus én til tre grader på dagtid frem mot søndag, mens Oslo-folk kan vente seg inntil 10 blå.

Minus 20

– I indre Hedmark og Oppland kan man se temperaturer ned mot minus 20 nattetid, forteller Martin Granerød, statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt.

Sjekk været der hvor du er på Pent.no!

– Det ser ut som om det blir kaldere de neste dagene. Lavtrykksaktivitet øst for oss setter opp nordavindsfelt over store deler av landet og den drar med seg kaldere luft fra polområdene, forklarer han.

I Oslo-området kom det onsdag mellom 5 og 10 cm snø oppå de tre-fire centimeterne som kom dagen før.

– Det blir tørt fremover, lettere skydekke og lengre perioder med sol, så det er ingen dum idé å finne frem skiene og få seg en fin skitur de neste dagene, mener Granerød.

Snø i Midt-Norge

Trønderne må belage seg på å ta frem snøskuffen igjen.

– Midt-Norge får et nordvestlig vindfelt og det er gjerne forbundet med snøbyger. Det ser ut som om snøbygene fortsetter de neste dagene til og med søndag, sier Granerød og legger til at det er kommet nesten en meter snø i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.

I disse områdene er det fredag ventet nordvestlig liten kuling utsatte steder og periodevis stiv kuling i Trøndelag.

I Nord-Norge vil det være fralandsvind og forholdsvis tørt og kaldt vær.

– I Tromsø vil temperaturen kanskje komme ned i minus 10 grader frem mot søndag, sier statsmeteorologen.

Kaldt i Finnmark

Han forteller at Finnmark kan vente seg omtrent det samme, men enda kjøligere.

– Helt øst i Finnmark kan temperaturen gå ned til minus 15–20 grader de neste dagene.

Varselet til og med søndag er forholdsvis sikkert.

– Utover i neste uke blir det mer usikkert. Det kan holde seg kaldt, men hvis det blir lavtrykksaktivitet vest for oss blir det mer skyet vær og nedbør i perioder, sier Granerød.